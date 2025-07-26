Орбан неожиданно предложил Украине "стратегическое сотрудничество"

Венгерский лидер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что его страна предлагает Украине "стратегическое сотрудничество", а не полноценную интеграцию в Евросоюз из-за якобы страха быть вовлеченными в войну с Россией.

Орбан выступил с новым абсурдным предложением

По его словам, официальный Будапешт предлагает Киеву стратегическое сотрудничество.

Приспешник Путина уверяет, что оно будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

Членство Украины в ЕС приведет к перенесению войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он также начал утверждать, что актуальные вызовы требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".

На этом фоне Орбан в очередной раз цинично назвал Украину "буферным государством".

Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, граничащим с Россией. Мы не готовы принять такую участь. Венгры только что убежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции, — заявил Орбан. Поделиться