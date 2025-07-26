Венгерский лидер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что его страна предлагает Украине "стратегическое сотрудничество", а не полноценную интеграцию в Евросоюз из-за якобы страха быть вовлеченными в войну с Россией.
Главные тезисы
- Орбан продолжает публично унижать Украину и ее народ.
- Он также в очередной раз соврал, что она навсегда останется "буферным государством".
Орбан выступил с новым абсурдным предложением
По его словам, официальный Будапешт предлагает Киеву стратегическое сотрудничество.
Приспешник Путина уверяет, что оно будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".
Он также начал утверждать, что актуальные вызовы требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".
На этом фоне Орбан в очередной раз цинично назвал Украину "буферным государством".
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