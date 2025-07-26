Коли Росія може розпочати війну проти Європи — попередження Туска

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно попередив, що країна-агресорка РФ може мати сили на "конфронтацію" з Європою уже в 2027 році. Саме тому його країна почала активно готуватися до такого розвитку подій.

В Європи залишилося обмаль часу

Як повідомив Дональд Туск, він провів зустріч з головнокомандувачем сил НАТО в Європі та за сумісництвом головнокомандувачем військ США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Останній нещодавно бив на сполох та попереджав, що російський диктатор Володимир Путін готується до війни проти НАТО, зокрема і проти Польщі, у 2027 році.

Я також мав нагоду сьогодні поговорити з колишнім шефом [британської розвідки] MI6 та новою шефинею MI6. Усі ці зустрічі, розмови, рішення присвячені одному: Польща мусить бути готова, добре підготовлена. Польська армія мусить бути добре оснащена, а ситуація в Польщі — стабільна, щоб ми були готові до будь-якого сценарію. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

За словами політика, він налаштований ухвалювати певні рішення, які будуть безпосередньо стосуватися питань безпеки.