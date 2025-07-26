Коли Росія може розпочати війну проти Європи — попередження Туска

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно попередив, що країна-агресорка РФ може мати сили на "конфронтацію" з Європою уже в 2027 році. Саме тому його країна почала активно готуватися до такого розвитку подій.
Головні тези:
- Польща більше не має права ігнорувати реальної загрози з боку РФ.
- Офіційна Варшава має конкретний план дії, який уже втілює в життя.
В Європи залишилося обмаль часу
Як повідомив Дональд Туск, він провів зустріч з головнокомандувачем сил НАТО в Європі та за сумісництвом головнокомандувачем військ США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Останній нещодавно бив на сполох та попереджав, що російський диктатор Володимир Путін готується до війни проти НАТО, зокрема і проти Польщі, у 2027 році.
За словами політика, він налаштований ухвалювати певні рішення, які будуть безпосередньо стосуватися питань безпеки.
Окрім того, Туск має намір приділити ще більше уваги "внутрішній політичній стабільності" у власній країні.
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