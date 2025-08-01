У Сенаті США пропонують надати Україні десятки мільярдів доларів

Пропонується визначити політикою Міноборони США передавання конфіскованих незаконних озброєнь Україні або їх продаж на користь України; Є вимога негайних заходів для конфіскації заморожених активів рф або подати план збільшення доходів від заморожених російських активів для отримання додаткових коштів для України.