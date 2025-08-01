У Сенаті США пропонують надати Україні десятки мільярдів доларів
Категорія
Економіка
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У Сенаті США пропонують надати Україні десятки мільярдів доларів

Новий план американських сенаторів щодо України
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Джерело:  online.ua

У Сенаті США подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає виділення багатомільярдної допомоги для України. Ініціаторами стали співголова комітету Сенату США із закордонних справ Джин Шахін та сенаторка Ліза Мурковскі.

Головні тези:

  • У проєкті передбачається 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу.
  • Також пропонується створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань.

Новий план американських сенаторів щодо України

Деталі розкрила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Як зазначила дипломатка, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

  • 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні;

  • 500 мільйонів доларів на допомогу Україні у разі надзвичайних ситуацій;

  • три мільярди доларів на програму FMF для України;

  • збільшення ліміту виділень за програмою PDA до шести мільярдів доларів;

  • 600 мільйонів доларів для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Ба більше, вказано, що планується створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань щодо використання БпЛА.

Ключова ціль — проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва.

Пропонується визначити політикою Міноборони США передавання конфіскованих незаконних озброєнь Україні або їх продаж на користь України; Є вимога негайних заходів для конфіскації заморожених активів рф або подати план збільшення доходів від заморожених російських активів для отримання додаткових коштів для України.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

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