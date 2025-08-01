В Сенате США предлагают выделить Украине десятки миллиардов долларов

В Сенате США подали на рассмотрение двухпартийный законопроект Supporting Ukraine Act of 2025, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи для Украины. Инициаторами стали сопредседатель комитета Сената США по иностранным делам Джин Шахин и сенатор Лиза Мурковски.
Главные тезисы
- В проекте предусматривается 30 миллиардов долларов на помощь по безопасности.
- Также предлагается создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань.
Новый план американских сенаторов по Украине
Детали раскрыла посол Украины в США Оксана Маркарова.
Как отметила дипломат, в законопроекте на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение:
30 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины;
500 миллионов долларов в помощь Украине в случае чрезвычайных ситуаций;
три миллиарда долларов на программу FMF для Украины;
увеличение лимита выделений по программе PDA до шести миллиардов долларов;
600 миллионов долларов для поддержки украинских правоохранительных органов, антикоррупционных программ и привлечения к ответственности за военные преступления.
Более того, указано, что планируется создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань по использованию БпЛА.
Ключевая цель — проведение совместных исследований, разработок и налаживание их совместного производства.
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