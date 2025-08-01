В Сенате США предлагают выделить Украине десятки миллиардов долларов

Предлагается определить политикой Минобороны США передачу конфискованных незаконных вооружений Украине или их продажу в пользу Украины; Есть требование немедленных мер по конфискации замороженных активов России или представить план увеличения доходов от замороженных российских активов для получения дополнительных средств для Украины.