В Сенате США предлагают выделить Украине десятки миллиардов долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

В Сенате США предлагают выделить Украине десятки миллиардов долларов

Новый план американских сенаторов по Украине
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Источник:  online.ua

В Сенате США подали на рассмотрение двухпартийный законопроект Supporting Ukraine Act of 2025, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи для Украины. Инициаторами стали сопредседатель комитета Сената США по иностранным делам Джин Шахин и сенатор Лиза Мурковски.

Главные тезисы

  • В проекте предусматривается 30 миллиардов долларов на помощь по безопасности.
  • Также предлагается создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань.

Новый план американских сенаторов по Украине

Детали раскрыла посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как отметила дипломат, в законопроекте на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение:

  • 30 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины;

  • 500 миллионов долларов в помощь Украине в случае чрезвычайных ситуаций;

  • три миллиарда долларов на программу FMF для Украины;

  • увеличение лимита выделений по программе PDA до шести миллиардов долларов;

  • 600 миллионов долларов для поддержки украинских правоохранительных органов, антикоррупционных программ и привлечения к ответственности за военные преступления.

Более того, указано, что планируется создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань по использованию БпЛА.

Ключевая цель — проведение совместных исследований, разработок и налаживание их совместного производства.

Предлагается определить политикой Минобороны США передачу конфискованных незаконных вооружений Украине или их продажу в пользу Украины; Есть требование немедленных мер по конфискации замороженных активов России или представить план увеличения доходов от замороженных российских активов для получения дополнительных средств для Украины.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

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