Пентагон замовив для України ракети AMRAAM

Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon. Йдеться про контракт вартістю до 3,5 мільярдів доларів на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM. Україна їх також отримає.

Пентагон готує нову військову допомогу для України

Як повідомляє пресслужба Міноборони США, у межах контракту заплановано виробництво:

ракет AMRAAM,

систем телеметрії,

запасних частин початкового та польового призначення.

Окрім України, вказану військову допомогу отримають й інші союзники Штатів, а саме: Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль, Кувейт, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія.

Пентагон звертає увагу на те, що роботи будуть здійснювати в Тусоні (США). Усі процеси планують завершити в III кварталі 2031 фінансового року.

Що важливо розуміти, ракети AIM-120 AMRAAM стоять на озброєнні різних винищувачів.

До прикладу, це й літаки F-16, які активно використовує Україну для захисту від російської агресії.

Вказані ракети також застосовують у зенітно-ракетних комплексах NASAMS, що стоять на захисті українського неба.