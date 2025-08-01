Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон замовив для України ракети AMRAAM

Міноборони США
Пентагон готує нову військову допомогу для України

Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon. Йдеться про контракт вартістю до 3,5 мільярдів доларів на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM. Україна їх також отримає.

Головні тези:

  • Ракети AMRAAM використовуються на літаках F-16 та у зенітно-ракетних комплексах NASAMS.
  • Сенат США розглядатиме законопроєкт, який передбачає виділення понад 30 млрд доларів допомоги для України.

Пентагон готує нову військову допомогу для України

Як повідомляє пресслужба Міноборони США, у межах контракту заплановано виробництво:

  • ракет AMRAAM,

  • систем телеметрії,

  • запасних частин початкового та польового призначення.

Окрім України, вказану військову допомогу отримають й інші союзники Штатів, а саме: Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль, Кувейт, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія.

Пентагон звертає увагу на те, що роботи будуть здійснювати в Тусоні (США). Усі процеси планують завершити в III кварталі 2031 фінансового року.

Що важливо розуміти, ракети AIM-120 AMRAAM стоять на озброєнні різних винищувачів.

До прикладу, це й літаки F-16, які активно використовує Україну для захисту від російської агресії.

Вказані ракети також застосовують у зенітно-ракетних комплексах NASAMS, що стоять на захисті українського неба.

До слова, 1 серпня стало відомо, що Сенат США буде розглядати двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає виділення понад 30 млрд доларів для України.

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