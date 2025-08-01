Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Министерство обороны США заказало у американской компании Raytheon. Речь идет о контракте стоимостью до 3,5 миллиарда долларов на производство авиационных ракет средней дальности AMRAAM. Украина их тоже получит.

Пентагон готовит новую военную помощь для Украины

Как сообщает пресс-служба Минобороны США, в рамках контракта запланировано производство:

ракет AMRAAM,

систем телеметрии,

запасных частей начального и полевого назначения.

Кроме Украины, указанную военную помощь получат и другие союзники Штатов, а именно: Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль, Кувейт, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия.

Пентагон обращает внимание на то, что работы будут проходить в Тусоне (США). Все процессы планируется завершить в III квартале 2031 финансового года.

Что важно понимать, ракеты AIM-120 AMRAAM стоят на вооружении разных истребителей.

К примеру, это и самолеты F-16, которые активно использует Украина для защиты от российской агрессии.

Указанные ракеты также применяются в зенитно-ракетных комплексах NASAMS.