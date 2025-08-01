Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Министерство обороны США заказало у американской компании Raytheon. Речь идет о контракте стоимостью до 3,5 миллиарда долларов на производство авиационных ракет средней дальности AMRAAM. Украина их тоже получит.
Главные тезисы
- Ракеты AMRAAM используются на самолетах F-16 и зенитно-ракетных комплексах NASAMS.
- Сенат США будет рассматривать законопроект, предусматривающий выделение более 30 млрд долларов помощи для Украины.
Пентагон готовит новую военную помощь для Украины
Как сообщает пресс-служба Минобороны США, в рамках контракта запланировано производство:
ракет AMRAAM,
систем телеметрии,
запасных частей начального и полевого назначения.
Кроме Украины, указанную военную помощь получат и другие союзники Штатов, а именно: Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль, Кувейт, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия.
Пентагон обращает внимание на то, что работы будут проходить в Тусоне (США). Все процессы планируется завершить в III квартале 2031 финансового года.
Что важно понимать, ракеты AIM-120 AMRAAM стоят на вооружении разных истребителей.
К примеру, это и самолеты F-16, которые активно использует Украина для защиты от российской агрессии.
Указанные ракеты также применяются в зенитно-ракетных комплексах NASAMS.
К слову, 1 августа стало известно, что Сенат США будет рассматривать двухпартийный законопроект Supporting Ukraine Act of 2025, предусматривающий выделение более 30 млрд долларов для Украины.
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