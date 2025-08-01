Украинские воины продвинулись вперед на Запорожье

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в восточной части Запорожской области. Это уже не первый случай, когда бойцы ВСУ демонстрируют успехи на этом участке фронта в последнее время.
Главные тезисы
- Украинские защитники смогли освободить Темировку.
- Также продвижение ВСУ фиксируется на Лиманском направлении.
Что известно о новых достижениях украинских бойцов
По словам американских аналитиков, они внимательно проанализировали геолокационные кадры.
Последние указывают на то, что воины ВСУ успешно вернули контроль над Темировкой к северо-востоку от Гуляйполя.
Более того, указано, что еще несколько продвижений украинских защитников зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы — к востоку от Лимана.
Кстати, недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины смогли восстановить несколько позиций в районе города Орехов в Запорожской области.
Эту информацию официально подтвердил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Последний подчеркнул, что бойцы ВСУ заманивают российских захватчиков в ловушки, после чего контратакуют.
Кроме того, стало известно, что враг не оккупировал Каменское Запорожской области, там продолжаются бои.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-