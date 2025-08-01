Украинские воины продвинулись вперед на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины продвинулись вперед на Запорожье

Что известно о новых достижениях украинских бойцов
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в восточной части Запорожской области. Это уже не первый случай, когда бойцы ВСУ демонстрируют успехи на этом участке фронта в последнее время.

Главные тезисы

  • Украинские защитники смогли освободить Темировку.
  • Также продвижение ВСУ фиксируется на Лиманском направлении.

Что известно о новых достижениях украинских бойцов

По словам американских аналитиков, они внимательно проанализировали геолокационные кадры.

Последние указывают на то, что воины ВСУ успешно вернули контроль над Темировкой к северо-востоку от Гуляйполя.

Более того, указано, что еще несколько продвижений украинских защитников зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы — к востоку от Лимана.

Также ВСУ продвинулись в направлении Великомихайловки и возобновили контроль над Малиевкой.

Кстати, недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины смогли восстановить несколько позиций в районе города Орехов в Запорожской области.

Эту информацию официально подтвердил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Последний подчеркнул, что бойцы ВСУ заманивают российских захватчиков в ловушки, после чего контратакуют.

Кроме того, стало известно, что враг не оккупировал Каменское Запорожской области, там продолжаются бои.

Ситуация на Запорожском направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Сенате США предлагают выделить Украине десятки миллиардов долларов
Новый план американских сенаторов по Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передаст Украине сразу 2 системы Patriot
Германия анонсировала предоставление Украине Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Минобороны США
Пентагон готовит новую военную помощь для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?