Танкери з російською нафтою застрягли у морі — що сталося

Згідно з даними Bloomberg, щонайменше 4 танкери, які перевозили нафту РФ, застряли біля західного узбережжя Індії. Як відомо, закупівля російського “чорного золота” в Азії потрапили під пильну увагу на тлі тиску з боку США та ЄС.

Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Журналісти змогли дізнатися, що танкер "Achilles" та "Elyte" наразі застряли біля Джамнагара.

Що важливо розуміти, вони повинні розвантажитися у Сікка 2 та 3 серпня після того, як у кінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луг.

Ні для кого не секрет, що саме там у більшості випадків завантажується основний російський нафтовий сорт Urals.

Кожен зі згаданих танкерів уже потрапив під санкційні удари ЄС та Британії.

Більше третини імпорту нафти до Індії походить з Росії, і ці поставки привернули увагу останніми тижнями, починаючи з нової серії санкцій ЄС в середині липня. Поширити

Як відомо, 30 липня адміністрація Дональда Трампа заявила, що закупівлі нафти з Росії є підставою для введення великих мит на імпорт для Індії, а також пригрозила новими санкціями за купівлю цієї нафти.