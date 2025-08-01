Танкери з російською нафтою застрягли у морі — що сталося

Згідно з даними Bloomberg, щонайменше 4 танкери, які перевозили нафту РФ, застряли біля західного узбережжя Індії. Як відомо, закупівля російського “чорного золота” в Азії потрапили під пильну увагу на тлі тиску з боку США та ЄС.
Головні тези:
- Індія боїться купувати російську нафту після мит та погроз Трампа.
- У Кремлі поки не коментували ситуацію, що склалася.
Росія стикнулася з новою серйозною проблемою
Журналісти змогли дізнатися, що танкер "Achilles" та "Elyte" наразі застряли біля Джамнагара.
Що важливо розуміти, вони повинні розвантажитися у Сікка 2 та 3 серпня після того, як у кінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луг.
Ні для кого не секрет, що саме там у більшості випадків завантажується основний російський нафтовий сорт Urals.
Кожен зі згаданих танкерів уже потрапив під санкційні удари ЄС та Британії.
Як відомо, 30 липня адміністрація Дональда Трампа заявила, що закупівлі нафти з Росії є підставою для введення великих мит на імпорт для Індії, а також пригрозила новими санкціями за купівлю цієї нафти.
У морі застрягли ще 2 танкери — Destan та Horae — вони чекають далі від берега з російською нафтою після того, як забрали вантажі між 24 червня та 1 липня.
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