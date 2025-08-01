Танкери з російською нафтою застрягли у морі — що сталося
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Економіка
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Танкери з російською нафтою застрягли у морі — що сталося

Росія стикнулася з новою серйозною проблемою
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Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, щонайменше 4 танкери, які перевозили нафту РФ, застряли біля західного узбережжя Індії. Як відомо, закупівля російського “чорного золота” в Азії потрапили під пильну увагу на тлі тиску з боку США та ЄС.

Головні тези:

  • Індія боїться купувати російську нафту після мит та погроз Трампа.
  • У Кремлі поки не коментували ситуацію, що склалася.

Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Журналісти змогли дізнатися, що танкер "Achilles" та "Elyte" наразі застряли біля Джамнагара.

Що важливо розуміти, вони повинні розвантажитися у Сікка 2 та 3 серпня після того, як у кінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луг.

Ні для кого не секрет, що саме там у більшості випадків завантажується основний російський нафтовий сорт Urals.

Кожен зі згаданих танкерів уже потрапив під санкційні удари ЄС та Британії.

Більше третини імпорту нафти до Індії походить з Росії, і ці поставки привернули увагу останніми тижнями, починаючи з нової серії санкцій ЄС в середині липня.

Як відомо, 30 липня адміністрація Дональда Трампа заявила, що закупівлі нафти з Росії є підставою для введення великих мит на імпорт для Індії, а також пригрозила новими санкціями за купівлю цієї нафти.

У морі застрягли ще 2 танкери — Destan та Horae — вони чекають далі від берега з російською нафтою після того, як забрали вантажі між 24 червня та 1 липня.

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