Танкеры с российской нефтью застряли в море — что произошло
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Экономика
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Танкеры с российской нефтью застряли в море — что произошло

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, по меньшей мере 4 танкера, перевозивших нефть РФ, застряли у западного побережья Индии. Как известно, закупки российского "черного золота" в Азии попали под пристальное внимание на фоне давления со стороны США и ЕС.

Главные тезисы

  • Индия боится покупать российскую нефть после пошлин и угроз Трампа.
  • В Кремле пока не комментировали сложившуюся ситуацию.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Журналисты смогли узнать, что танкер "Achilles" и "Elyte" застряли у Джамнагара.

Что важно понимать, они должны были разгрузиться в Сикке 2 и 3 августа, после того как в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луг.

Ни для кого не секрет, что именно там чаще всего загружается основной российский нефтяной сорт Urals.

Каждый из этих танкеров уже попал под санкционные удары ЕС и Британии.

Более трети импорта нефти в Индию происходит из России, и эти поставки привлекли внимание в последние недели, начиная с новой серии санкций ЕС в середине июля.

Как известно, 30 июля администрация Дональда Трампа заявила, что закупки нефти из России являются основанием для введения крупных пошлин на импорт для Индии, а также пригрозили новыми санкциями за покупку этой нефти.

В море застряли еще 2 танкера — Destan и Horae — они ждут вблизи берега с российской нефтью после того, как забрали грузы между 24 июня и 1 июля.

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