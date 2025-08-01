Танкеры с российской нефтью застряли в море — что произошло

Согласно данным Bloomberg, по меньшей мере 4 танкера, перевозивших нефть РФ, застряли у западного побережья Индии. Как известно, закупки российского "черного золота" в Азии попали под пристальное внимание на фоне давления со стороны США и ЕС.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Журналисты смогли узнать, что танкер "Achilles" и "Elyte" застряли у Джамнагара.

Что важно понимать, они должны были разгрузиться в Сикке 2 и 3 августа, после того как в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луг.

Ни для кого не секрет, что именно там чаще всего загружается основной российский нефтяной сорт Urals.

Каждый из этих танкеров уже попал под санкционные удары ЕС и Британии.

Более трети импорта нефти в Индию происходит из России, и эти поставки привлекли внимание в последние недели, начиная с новой серии санкций ЕС в середине июля. Поделиться

Как известно, 30 июля администрация Дональда Трампа заявила, что закупки нефти из России являются основанием для введения крупных пошлин на импорт для Индии, а также пригрозили новыми санкциями за покупку этой нефти.