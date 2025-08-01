Танкеры с российской нефтью застряли в море — что произошло

Согласно данным Bloomberg, по меньшей мере 4 танкера, перевозивших нефть РФ, застряли у западного побережья Индии. Как известно, закупки российского "черного золота" в Азии попали под пристальное внимание на фоне давления со стороны США и ЕС.
Главные тезисы
- Индия боится покупать российскую нефть после пошлин и угроз Трампа.
- В Кремле пока не комментировали сложившуюся ситуацию.
Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
Журналисты смогли узнать, что танкер "Achilles" и "Elyte" застряли у Джамнагара.
Что важно понимать, они должны были разгрузиться в Сикке 2 и 3 августа, после того как в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луг.
Ни для кого не секрет, что именно там чаще всего загружается основной российский нефтяной сорт Urals.
Каждый из этих танкеров уже попал под санкционные удары ЕС и Британии.
Как известно, 30 июля администрация Дональда Трампа заявила, что закупки нефти из России являются основанием для введения крупных пошлин на импорт для Индии, а также пригрозили новыми санкциями за покупку этой нефти.
В море застряли еще 2 танкера — Destan и Horae — они ждут вблизи берега с российской нефтью после того, как забрали грузы между 24 июня и 1 июля.
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