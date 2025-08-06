США схвалили одразу 2 контракти на озброєння для України

Державний департамент США схвалив два збройові контракти для України. Що важливо розуміти, вони передбачають продаж послуг з ремонту гаубиць M777, а також транспортні послуги та логістику.

США продовжують допомагати Україні

Деталі цих рішень розкрило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).

Варто звернути увагу на те, що один з контрактів передбачає продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання на суму близько 104 мільйонів доларів.

Насамперед йтиметься про технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми.

Що стосується другого пакету, то він передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг та супутнього обладнання на суму близько 99,5 млн доларів.

До слова, нещодавно глава Міноборони України Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що США й НАТО дали старт новому механізму надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

5 серпня Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія оголосили, що виділяють понад мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає.