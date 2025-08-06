"Заплатить високу ціну". Трамп обговорює потужний санкційний удар по РФ
Категорія
Політика
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"Заплатить високу ціну". Трамп обговорює потужний санкційний удар по РФ

Трамп може вдарити санкціями по “тіньовому флоту” РФ
Джерело:  Financial Times

Вранці 6 серпня стало відомо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф вже прибув до російської столиці Москви з офіційним візитом. Як повідомляє видання Financial Times, якщо й цього разу Кремль не згодиться виконати вимоги Дональда Трампа, то він може ввести потужні санкції проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів.

Головні тези:

  • Трамп не збирається чекати вічно поступок з боку Кремля.
  • У Білому домі заявили, що санкції США проти РФ будуть дійсно болючими.

Трамп може вдарити санкціями по “тіньовому флоту” РФ

Як стверджують інсайдери, нові санкції повинні стати першим серйозним кроком у стратегії посилення тиску на команду російського диктатора Володимира Путіна.

Журналісти звертають увагу на те, що 8 серпня — дедлайн Трампа для Кремля щодо завершення війни — дійсно став сакральною датою.

Згідно з чинним санкційним режимом, пов'язаним із Заходом компаніям заборонено купувати нафту, що транспортується морем, за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою" межу у 60 доларів за барель. Тіньовий флот дозволив Росії постачати нафту за цінами вище цього порогу — переважно до Китаю та Індії.

Очільник Білого дому дедалі сильніше лютує через те, що Путін демонструє неповагу до США та ігнорує вимоги Трампа.

Він чітко дав зрозуміти, що “Москва заплатить високу ціну”, якщо не захоче домовлятися з Україною про мир.

Усе залежить від того, з чим повернеться Віткофф. Якщо він повернеться з порожніми руками, зовсім без результату, Трамп розлютиться, — заявив журналістам один з інсайдерів.

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