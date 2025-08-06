"Заплатить високу ціну". Трамп обговорює потужний санкційний удар по РФ

Вранці 6 серпня стало відомо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф вже прибув до російської столиці Москви з офіційним візитом. Як повідомляє видання Financial Times, якщо й цього разу Кремль не згодиться виконати вимоги Дональда Трампа, то він може ввести потужні санкції проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів.
Головні тези:
- Трамп не збирається чекати вічно поступок з боку Кремля.
- У Білому домі заявили, що санкції США проти РФ будуть дійсно болючими.
Трамп може вдарити санкціями по “тіньовому флоту” РФ
Як стверджують інсайдери, нові санкції повинні стати першим серйозним кроком у стратегії посилення тиску на команду російського диктатора Володимира Путіна.
Журналісти звертають увагу на те, що 8 серпня — дедлайн Трампа для Кремля щодо завершення війни — дійсно став сакральною датою.
Очільник Білого дому дедалі сильніше лютує через те, що Путін демонструє неповагу до США та ігнорує вимоги Трампа.
Він чітко дав зрозуміти, що “Москва заплатить високу ціну”, якщо не захоче домовлятися з Україною про мир.
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