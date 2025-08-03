Індія вирішила кинути виклик Трампу заради нафти РФ
Категорія
Економіка
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Індія вирішила кинути виклик Трампу заради нафти РФ

ЗМІ стверджують, що Індія не злякалася погроз Трампа
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Джерело:  Bloomberg

Анонімні джерела Bloomberg дізналися про те, що Індія досі нібито не наказала своїм нафтопереробним заводам припинити закупівлю російської нафти. Таким чином Нью-Делі дала зрозуміти, що їй начхати на вимоги та погрози американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Індія поки офіційно не оголосила, яке рішення ухвалила у цьому питанні.
  • Вона може постачати “чорне золото” із країн Перської затоки, однак не хоче це зробити.

ЗМІ стверджують, що Індія не злякалася погроз Трампа

Як стверджують інсайдери, рішення щодо припинення імпорту нафти з Росії досі ніхто не ухвалив.

Анонімні джерела запевняють, що як державні, так і приватні нафтопереробні заводи мають право купувати нафту з будь-яких джерел.

Минулого тижня уряд попросив державні нафтопереробні компанії розробити план, в якому оцінити, з яких альтернативних джерел і в яких обсягах можна було б імпортувати нафту у випадку припинення постачання з РФ. Утім це був, радше, сценарій на випадок форс-мажору, ніж реальна зміна політики.

Анонімні джерела озвучили прогноз, що скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову купувати “чорне золото” у країн з Перської затоки.

Головна проблема полягає в тому, що це дійсно дорожче, а Нью-Делі хоче уникнути додаткових витрат.

Журналісти звертають увагу на те, що спікер міністерства нафти і природного газу Індії не відповів на прохання прокоментувати цю ситуацію.

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