Індія вирішила кинути виклик Трампу заради нафти РФ

Анонімні джерела Bloomberg дізналися про те, що Індія досі нібито не наказала своїм нафтопереробним заводам припинити закупівлю російської нафти. Таким чином Нью-Делі дала зрозуміти, що їй начхати на вимоги та погрози американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Індія поки офіційно не оголосила, яке рішення ухвалила у цьому питанні.
- Вона може постачати “чорне золото” із країн Перської затоки, однак не хоче це зробити.
ЗМІ стверджують, що Індія не злякалася погроз Трампа
Як стверджують інсайдери, рішення щодо припинення імпорту нафти з Росії досі ніхто не ухвалив.
Анонімні джерела запевняють, що як державні, так і приватні нафтопереробні заводи мають право купувати нафту з будь-яких джерел.
Анонімні джерела озвучили прогноз, що скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову купувати “чорне золото” у країн з Перської затоки.
Головна проблема полягає в тому, що це дійсно дорожче, а Нью-Делі хоче уникнути додаткових витрат.
Журналісти звертають увагу на те, що спікер міністерства нафти і природного газу Індії не відповів на прохання прокоментувати цю ситуацію.
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