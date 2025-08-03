Индия решила бросить вызов Трампу ради нефти РФ

Анонимные источники Bloomberg узнали о том, что Индия до сих пор якобы не отдала приказ своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку российской нефти. Таким образом Нью-Дели дала понять, что ей наплевать на требования и угрозы американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Индия пока официально не объявила, какое решение приняла в этом вопросе.
- Она может поставлять “черное золото” из стран Персидского залива, однако не хочет это делать.
СМИ утверждают, что Индия не испугалась угроз Трампа
Как утверждают инсайдеры, решение о прекращении импорта нефти из России до сих пор никто не принял.
Анонимные источники уверяют, что как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы вправе покупать нефть из любых источников.
Анонимные источники озвучили прогноз, что сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова покупать "черное золото" у стран Персидского залива.
Главная проблема заключается в том, что это действительно дороже, а Нью-Дели хочет избежать дополнительных затрат.
Журналисты обращают внимание на то, что спикер министерства нефти и природного газа Индии не ответил на просьбу прокомментировать эту ситуацию.
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