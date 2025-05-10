Пакистан и Индия договорились о прекращении огня — что известно

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил достижение договоренности о перемирии с Пакистаном.
Главные тезисы
- Пакистан и Индия официально договорились о прекращении огня и обстрелов.
- Индия подчеркнула свою жесткую позицию против терроризма в регионе.
- Договоренность была подтверждена министрами иностранных дел обеих стран.
Пакистан и Индия договорились прекратить огонь
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Индия и Пакистан сегодня договорились о прекращении обстрелов и военных действий. Индия последовательно придерживается жесткой и бескомпромиссной позиции против терроризма во всех его формах и проявлениях. Так будет и дальше.
India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 10, 2025
India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so.
В свою очередь, власти Пакистана также подтвердили договоренность о прекращении огня.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.
Индия 7 мая утром объявила о начале военной операции против Пакистана, заявив об ударах по «террористической инфраструктуре». Впоследствии обе страны заявили о гибели гражданских из-за взаимных атак.
В ночь на 10 мая Индия выпустила по военным базам на территории Пакистана несколько ракет — и вскоре потерпела ответные удары. После этого пакистанские военные объявили о начале операции в ответ на удары Индии.
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