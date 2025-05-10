Пакистан и Индия договорились о прекращении огня — что известно

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил достижение договоренности о перемирии с Пакистаном.

Пакистан и Индия договорились прекратить огонь

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Индия и Пакистан сегодня договорились о прекращении обстрелов и военных действий. Индия последовательно придерживается жесткой и бескомпромиссной позиции против терроризма во всех его формах и проявлениях. Так будет и дальше.

India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.



India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 10, 2025

В свою очередь, власти Пакистана также подтвердили договоренность о прекращении огня.

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, которое немедленно вступает в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба своему суверенитету и территориальной целостности, — написал в соцсети Х министр иностранных дел страны Исхак Дар. Поделиться

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Индия 7 мая утром объявила о начале военной операции против Пакистана, заявив об ударах по «террористической инфраструктуре». Впоследствии обе страны заявили о гибели гражданских из-за взаимных атак.

В ночь на 10 мая Индия выпустила по военным базам на территории Пакистана несколько ракет — и вскоре потерпела ответные удары. После этого пакистанские военные объявили о начале операции в ответ на удары Индии.