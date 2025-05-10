Пакистан и Индия договорились о прекращении огня — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня — что известно

Пакистан
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Источник:  Укринформ

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил достижение договоренности о перемирии с Пакистаном.

Главные тезисы

  • Пакистан и Индия официально договорились о прекращении огня и обстрелов.
  • Индия подчеркнула свою жесткую позицию против терроризма в регионе.
  • Договоренность была подтверждена министрами иностранных дел обеих стран.

Пакистан и Индия договорились прекратить огонь

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Индия и Пакистан сегодня договорились о прекращении обстрелов и военных действий. Индия последовательно придерживается жесткой и бескомпромиссной позиции против терроризма во всех его формах и проявлениях. Так будет и дальше.

В свою очередь, власти Пакистана также подтвердили договоренность о прекращении огня.

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, которое немедленно вступает в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба своему суверенитету и территориальной целостности, — написал в соцсети Х министр иностранных дел страны Исхак Дар.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Индия 7 мая утром объявила о начале военной операции против Пакистана, заявив об ударах по «террористической инфраструктуре». Впоследствии обе страны заявили о гибели гражданских из-за взаимных атак.

В ночь на 10 мая Индия выпустила по военным базам на территории Пакистана несколько ракет — и вскоре потерпела ответные удары. После этого пакистанские военные объявили о начале операции в ответ на удары Индии.

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