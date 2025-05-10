Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Категория
Мир
Дата публикации

Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

Что известно о решении Пакистана
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Ночью 10 мая власти Пакистана официально объявили о начале широкомасштабной военной операции. Что важно понимать, это ответ на агрессию со стороны Индии.

Главные тезисы

  • Операция "Баньян Аль-Марсус" стала логической реакцией на атаки Индии.
  • Военные действия Пакистана направлены на защиту отечества и национальной безопасности.

Что известно о решении Пакистана

Старт операции на официальном уровне подтвердило правительство Пакистана в соцсети Х.

Операция "Баньян Аль-Марсус" началась, — сказано в заявлении.

Фото: скриншот

Согласно данным местных журналистов, пакистанские военные предприняли действия, зеркально реагируя на "индийскую агрессию".

Это решение было принято вскоре после жалоб Пакистана об атаках Индии на его военные авиабазы.

Что важно понимать, именно тогда правительство Пакистана обнародовало в сети X сообщение, в котором предупредило, что "Индия должна подготовиться к ответу Пакистана".

Вооруженные силы Пакистана полностью готовы защищать родину, воздушное пространство и национальную безопасность, было сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что под удары пакистанских военных попали индийский аэродром Патанкот и военно-воздушная база Удхампур.

Как утверждают пакистанские солдаты, в рамках акции возмездия "глаз за глаз" они нацелились на индийские военно-воздушные базы, из которых, как утверждается, производились ракетные удары по Пакистану.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пакистан провел испытание дальнобойной ракеты на фоне обострения отношений с Индией
Пакистан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нападение Индии на Пакистан — появилась первая реакция Трампа
Трамп отреагировал на действия Индии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабное воздушное сражение произошло между Индией и Пакистаном — что известно
обломки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?