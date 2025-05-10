Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

Ночью 10 мая власти Пакистана официально объявили о начале широкомасштабной военной операции. Что важно понимать, это ответ на агрессию со стороны Индии.
Главные тезисы
- Операция "Баньян Аль-Марсус" стала логической реакцией на атаки Индии.
- Военные действия Пакистана направлены на защиту отечества и национальной безопасности.
Что известно о решении Пакистана
Старт операции на официальном уровне подтвердило правительство Пакистана в соцсети Х.
Согласно данным местных журналистов, пакистанские военные предприняли действия, зеркально реагируя на "индийскую агрессию".
Это решение было принято вскоре после жалоб Пакистана об атаках Индии на его военные авиабазы.
Что важно понимать, именно тогда правительство Пакистана обнародовало в сети X сообщение, в котором предупредило, что "Индия должна подготовиться к ответу Пакистана".
Кроме того, указано, что под удары пакистанских военных попали индийский аэродром Патанкот и военно-воздушная база Удхампур.
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