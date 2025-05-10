Пакистан розпочав масштабну військову операцію проти Індії

Уночі 10 травня влада Пакистану офіційно оголосила про початок широкомасштабної військової операції. Що важливо розуміти, вона є відповіддю на агресію з боку Індії.
Головні тези:
- Операція “Баньян Аль-Марсус” стала логічною реакцією на атаки Індії.
- Пакистанські військові дії направлені на захист батьківщини та національної безпеки.
Що відомо про рішення Пакистану
Старт операції на офіційному рівні підтвердив уряд Пакистану в соцмережі Х.
Згідно з даними місцевих журналістів, пакистанські військові розпочали дії, дзеркально реагуючи на "індійську агресію".
Це рішення було ухвалено незабаром після скарг Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.
Що важливо розуміти, саме тоді уряд Пакистану оприлюднив у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".
Окрім того, вказано, що під удари пакистанських військових потрапили індійський аеродром Патанкот і військово-повітряна база Удхампур.
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