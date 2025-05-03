Пакистан провів випробування далекобійної ракети на тлі загострення відносин із Індією

Пакистанська армія провела випробування ракети далекого радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір.
Головні тези:
- Пакистан випробував далекобійну ракету Abdali, яка може бити по цілях на відстані 450 км.
- Індія заборонила суднам під прапором Пакистану заходити в індійські порти як відповідь на напад бойовиків у Кашмірі.
- Випробування ракет Пакистаном та Індією є спробою продемонструвати військову силу та здатність атакувати віддалені цілі.
Пакистан випробував далекобійну ракету
Пакистанські військові заявили про успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Abdali. Вона може бити по цілях на відстані 450 км. Як пояснили пакистанські військові, навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневрові характеристики зброї.
Bloomberg зауважує, що випробування ракети Пакистаном відбулися через декілька днів після того, як індійські військові кораблі провели випробувальні запуски ракет, щоб також "пограти м'язами" та показати здатність уражати віддалені цілі.
Офіційно Індія ще не реагувала на пакистанські випробування. Але неназвані індійські чиновники заявили Bloomberg, що пуск ракети — провокація, яка призведе до подальшого загострення конфлікту.
Водночас 3 травня Індія заборонила суднам під прапором Пакистану заходити в індійські порти, а суднам під індійським прапором — швартуватися у пакистанських портах. У Індії пояснили це рішення забезпеченням безпеки індійських активів, вантажів та пов’язаної з ними інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-