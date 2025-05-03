Пакистан провів випробування далекобійної ракети на тлі загострення відносин із Індією

Пакистанська армія провела випробування ракети далекого радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір.

Пакистан випробував далекобійну ракету

Пакистанські військові заявили про успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Abdali. Вона може бити по цілях на відстані 450 км. Як пояснили пакистанські військові, навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневрові характеристики зброї.

Випробування ракети відбулися в рамках навчань INDUS — так в Пакистані називають річку Інд, доступ до якої перекрила Індія після інциденту в Кашмірі. Поширити

Bloomberg зауважує, що випробування ракети Пакистаном відбулися через декілька днів після того, як індійські військові кораблі провели випробувальні запуски ракет, щоб також "пограти м'язами" та показати здатність уражати віддалені цілі.

Офіційно Індія ще не реагувала на пакистанські випробування. Але неназвані індійські чиновники заявили Bloomberg, що пуск ракети — провокація, яка призведе до подальшого загострення конфлікту.

Водночас 3 травня Індія заборонила суднам під прапором Пакистану заходити в індійські порти, а суднам під індійським прапором — швартуватися у пакистанських портах. У Індії пояснили це рішення забезпеченням безпеки індійських активів, вантажів та пов’язаної з ними інфраструктури.