Пакистан провів випробування далекобійної ракети на тлі загострення відносин із Індією
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Пакистан провів випробування далекобійної ракети на тлі загострення відносин із Індією

Пакистан
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Джерело:  Bloomberg

Пакистанська армія провела випробування ракети далекого радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір.

Головні тези:

  • Пакистан випробував далекобійну ракету Abdali, яка може бити по цілях на відстані 450 км.
  • Індія заборонила суднам під прапором Пакистану заходити в індійські порти як відповідь на напад бойовиків у Кашмірі.
  • Випробування ракет Пакистаном та Індією є спробою продемонструвати військову силу та здатність атакувати віддалені цілі.

Пакистан випробував далекобійну ракету

Пакистанські військові заявили про успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Abdali. Вона може бити по цілях на відстані 450 км. Як пояснили пакистанські військові, навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневрові характеристики зброї.

Випробування ракети відбулися в рамках навчань INDUS — так в Пакистані називають річку Інд, доступ до якої перекрила Індія після інциденту в Кашмірі.

Bloomberg зауважує, що випробування ракети Пакистаном відбулися через декілька днів після того, як індійські військові кораблі провели випробувальні запуски ракет, щоб також "пограти м'язами" та показати здатність уражати віддалені цілі.

Офіційно Індія ще не реагувала на пакистанські випробування. Але неназвані індійські чиновники заявили Bloomberg, що пуск ракети — провокація, яка призведе до подальшого загострення конфлікту.

Водночас 3 травня Індія заборонила суднам під прапором Пакистану заходити в індійські порти, а суднам під індійським прапором — швартуватися у пакистанських портах. У Індії пояснили це рішення забезпеченням безпеки індійських активів, вантажів та пов’язаної з ними інфраструктури.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у спірному регіоні Кашмір бойовики напали на групу туристів та вбили десятки людей. Нью-Делі звинуватило у причетності до нападу Ісламабад, який нібито підтримує цих бойовиків, та заблокувало доступ Пакистану до головного джерела води — річки Інд. Пакистан попередив, що блокада розглядатиметься як "акт війни" та відповів власними контрзаходами.

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