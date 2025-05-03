Пакистан провел испытание дальнобойной ракеты на фоне обострения отношений с Индией
Категория
Мир
Дата публикации

Пакистан провел испытание дальнобойной ракеты на фоне обострения отношений с Индией

Пакистан
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Источник:  Bloomberg

Пакистанская армия провела испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Кашмир.

Главные тезисы

  • Испытание ракеты Abdali в Пакистане стало ответом на нападение боевиков в спорном регионе Кашмир.
  • Учения Пакистана и Индии с ракетами направлены на демонстрацию военной мощи и способности поражать отдаленные цели.
  • Обострение конфликта между странами может привести к дальнейшим провокациям и ухудшению ситуации в регионе.

Пакистан испытал дальнобойную ракету

Пакистанские военные заявили об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля-земля" Abdali. Она может бить по целям на расстоянии 450 км. Как пояснили пакистанские военные, обучение было целью проверить навигационную систему и маневровые характеристики оружия.

Испытания ракеты прошли в рамках учений INDUS — так в Пакистане называют реку Инд, доступ к которой перекрыла Индия после инцидента в Кашмире.

Bloomberg отмечает, что испытания ракеты Пакистаном прошли через несколько дней после того, как индийские военные корабли провели испытательные запуски ракет, чтобы также "поиграть мышцами" и показать способность поражать отдаленные цели.

Официально Индия еще не реагировала на пакистанские испытания. Но неназванные индийские чиновники заявили Bloomberg, что пуск ракеты — провокация, которая приведет к дальнейшему обострению конфликта.

3 мая Индия запретила судам под флагом Пакистана заходить в индийские порты, а судам под индийским флагом — швартоваться в пакистанских портах. В Индии объяснили это решение обеспечением безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры.

Напомним, что в конце апреля в спорном регионе Кашмир боевики напали на группу туристов и убили десятки человек. Нью-Дели обвинило в причастности к нападению Исламабад, якобы поддерживающего этих боевиков, и заблокировало доступ Пакистана к главному источнику воды — реке Инд. Пакистан предупредил, что блокада будет рассматриваться как "акт войны" и ответил собственными контрмерами.

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