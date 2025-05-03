Пакистан провел испытание дальнобойной ракеты на фоне обострения отношений с Индией

Пакистанская армия провела испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Кашмир.

Пакистан испытал дальнобойную ракету

Пакистанские военные заявили об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля-земля" Abdali. Она может бить по целям на расстоянии 450 км. Как пояснили пакистанские военные, обучение было целью проверить навигационную систему и маневровые характеристики оружия.

Испытания ракеты прошли в рамках учений INDUS — так в Пакистане называют реку Инд, доступ к которой перекрыла Индия после инцидента в Кашмире. Поделиться

Bloomberg отмечает, что испытания ракеты Пакистаном прошли через несколько дней после того, как индийские военные корабли провели испытательные запуски ракет, чтобы также "поиграть мышцами" и показать способность поражать отдаленные цели.

Официально Индия еще не реагировала на пакистанские испытания. Но неназванные индийские чиновники заявили Bloomberg, что пуск ракеты — провокация, которая приведет к дальнейшему обострению конфликта.

3 мая Индия запретила судам под флагом Пакистана заходить в индийские порты, а судам под индийским флагом — швартоваться в пакистанских портах. В Индии объяснили это решение обеспечением безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры.