В городах Лахор и Дели на территории Пакистана и Индии фиксируют аномальные уровни загрязнения воздуха. Местные жители просто задыхаются от смог.

Что известно о последствиях аномального загрязнения воздуха в Индии и Пакистане

По словам местных жителей, с которыми пообщались журналисты, даже просто выйти на улицу стало настоящим испытанием.

Даже выход на улицу стал подлинным физическим испытанием. В этом году небо было затянуто облаками уже в октябре, и смог кажется более токсичным, чем когда-либо, — рассказывает 28-летняя студентка магистратуры Джавария из Лахора. Поделиться

В материале издания отмечается, что за последние несколько дней качество воздуха в Лахоре, в котором проживает более 14 млн человек, достигло наихудшего значения среди всех других городов на планете.

На прошлой неделе индекс качества воздуха в крупнейшем городе на территории Пакистана составил более 700, в то время как нормой считается показатель, не превышающий 50.

Ежегодный густой токсический смог также покрыл индийский Дели. Здесь так же индекс качества воздуха находился на отметке, которая крайне опасна для здоровья людей.

Загрязнение в Дели

Власти в Лахоре и Дели уже объявили о мерах по предотвращению катастрофических уровней загрязнения воздуха.

Однако, по мнению местных жителей, эти меры уже оказались неэффективными.

По словам Джаварии из Лахора, она уже успела переболеть из-за критического уровня загрязнения воздуха в городе.

Студентка отмечает, что с каждым годом качество воздуха в Лахоре только ухудшается.

Что известно о причинах загрязнения воздуха в Пакистане и Индии

Журналисты издания подчеркивают, что одной из причин высокого уровня загрязнения воздуха в Лахоре и на территории Пакистана является привычка местных фермеров сжигать стерню своих культур, чтобы дешево и быстро очистить свои поля.

Несмотря на незаконность этих действий в Индии и Пакистане, контроль соблюдения норм закона остается очень слабым.

Еще одной причиной ухудшения качества воздуха есть промышленные выбросы от заводов и строек, а также выхлопные газы от грузовиков и автомобилей.

По словам журналистов издания, проблема привела к тому, что главный министр Пенджаба в Пакистане Марьям Наваз предложила отложить все разногласия с Индией и начать инициативу "смоговой дипломатии" между двумя странами.

Смог — это не политическая, а гуманитарная проблема. Воздух не признает границы между нашими двумя странами. Невозможно бороться со смогом, если оба Пенджаба не сделают общих шагов, — отметила Наваз. Поделиться

В отчете Института энергетической политики Чикагского университета отмечается, что загрязненный воздух представляет главную угрозу жизни жителей Индии, а жители Дели теряют до 8,5 лет жизни из-за его последствий.

36-летний Шакил Хан в разговоре с журналистами назвал загрязнение воздуха "медленным ядом". Он поделился, что потерял своего отца из-за смога.