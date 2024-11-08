Нечем дышать. В Индии и Пакистане фиксируют аномальные уровни загрязнения воздуха
Категория
Мир
Дата публикации

Нечем дышать. В Индии и Пакистане фиксируют аномальные уровни загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в Лахоре
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Источник:  The Guardian

В городах Лахор и Дели на территории Пакистана и Индии фиксируют аномальные уровни загрязнения воздуха. Местные жители просто задыхаются от смог.

Главные тезисы

  • Местные жители Лахора и Дели страдают от критически высоких уровней загрязнения воздуха, вызванных сжиганием стерни, промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.
  • Эксперты предупреждают, что загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для жизни жителей Индии, ведь Лахор и Дели стали городами с самым загрязненным воздухом на планете.
  • Проблема загрязнения воздуха в Индии и Пакистане требует совместных усилий властей обеих стран, так как это гуманитарная проблема без границ.

Что известно о последствиях аномального загрязнения воздуха в Индии и Пакистане

По словам местных жителей, с которыми пообщались журналисты, даже просто выйти на улицу стало настоящим испытанием.

Даже выход на улицу стал подлинным физическим испытанием. В этом году небо было затянуто облаками уже в октябре, и смог кажется более токсичным, чем когда-либо, — рассказывает 28-летняя студентка магистратуры Джавария из Лахора.

В материале издания отмечается, что за последние несколько дней качество воздуха в Лахоре, в котором проживает более 14 млн человек, достигло наихудшего значения среди всех других городов на планете.

На прошлой неделе индекс качества воздуха в крупнейшем городе на территории Пакистана составил более 700, в то время как нормой считается показатель, не превышающий 50.

Ежегодный густой токсический смог также покрыл индийский Дели. Здесь так же индекс качества воздуха находился на отметке, которая крайне опасна для здоровья людей.

Лахор и Дели стали городами с самым загрязненным воздухом планеты
Загрязнение в Дели

Власти в Лахоре и Дели уже объявили о мерах по предотвращению катастрофических уровней загрязнения воздуха.

Однако, по мнению местных жителей, эти меры уже оказались неэффективными.

По словам Джаварии из Лахора, она уже успела переболеть из-за критического уровня загрязнения воздуха в городе.

Студентка отмечает, что с каждым годом качество воздуха в Лахоре только ухудшается.

Что известно о причинах загрязнения воздуха в Пакистане и Индии

Журналисты издания подчеркивают, что одной из причин высокого уровня загрязнения воздуха в Лахоре и на территории Пакистана является привычка местных фермеров сжигать стерню своих культур, чтобы дешево и быстро очистить свои поля.

Несмотря на незаконность этих действий в Индии и Пакистане, контроль соблюдения норм закона остается очень слабым.

Еще одной причиной ухудшения качества воздуха есть промышленные выбросы от заводов и строек, а также выхлопные газы от грузовиков и автомобилей.

По словам журналистов издания, проблема привела к тому, что главный министр Пенджаба в Пакистане Марьям Наваз предложила отложить все разногласия с Индией и начать инициативу "смоговой дипломатии" между двумя странами.

Смог — это не политическая, а гуманитарная проблема. Воздух не признает границы между нашими двумя странами. Невозможно бороться со смогом, если оба Пенджаба не сделают общих шагов, — отметила Наваз.

В отчете Института энергетической политики Чикагского университета отмечается, что загрязненный воздух представляет главную угрозу жизни жителей Индии, а жители Дели теряют до 8,5 лет жизни из-за его последствий.

36-летний Шакил Хан в разговоре с журналистами назвал загрязнение воздуха "медленным ядом". Он поделился, что потерял своего отца из-за смога.

В 2019 году я потерял отца из-за болезни легких. Он не курил ни одного дня в своей жизни, но врачи сказали мне, что его легкие были повреждены. Почему это могло произойти с человеком, если он не курит? Это произошло, потому что он работал, как и я, на улицах Дели, — рассказывает Хан.

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