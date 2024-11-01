По информации ученых, темпы глобального потепления ускоряются рекордными темпами.
Главные тезисы
- Рекордные уровни загрязнения воздуха парниковыми газами достигли критической точки, угрожая климату и экосистемам.
- Ученые призывают к снижению выбросов парниковых газов на 42% во избежание длительного превышения экологического порога.
- Высокие температуры 2023 года привели к снижению эффективности природных поглотителей углерода, усложняя достижение глобальных климатических целей.
- Украина также столкнулась с рекордно высокими температурами в 2023 году, подчеркивая угрозу изменения климата на уровне страны.
- Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла уровня, невидимого за последние 3 миллиона лет, требуя срочных мер для снижения выбросов и защиты окружающей среды.
Что известно о рекордном уровне парниковых газов в атмосфере
Отмечается, что уровень углекислого газа достиг рекордного уровня, а температура на планете буквально чуть больше чем за год выросла на 1,5 градуса.
В 2023 году загрязнение атмосферы парниковыми газами достигло рекордного уровня.
Этот рост обусловлен, в частности, скорым увеличением концентрации углекислого газа и высокими показателями потребления ископаемого топлива.
Чтобы избежать длительного превышения этого порога, ученые призывают снизить выбросы парниковых газов на 42% от уровня 2019 года.
Ученые также добавляют, что выбросы метана и оксида азота тоже способствовали ускорению темпов глобального потепления вместе со сжиганием угля, нефти и газа.
Рекордно высокие температуры 2023 негативно повлияли на экосистемы, в частности, уменьшив их способность эффективно поглощать углерод. Исследователи отмечают, что с повышением температуры мира природные поглотители углерода станут менее эффективными, что усложнит достижение глобальных климатических целей.
Что известно о последних температурных рекордах в Украине
По информации климатологов из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, октябрь этого года стал одним из самых теплых в Киеве и в Украине с 19 века.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура в октябре в Киеве равнялась +10,9°С. Это на 2,3 градуса выше климатической нормы.
Холоднее всего, по их данным, в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до +1,9°С. В то же время теплее всего было 4 октября, когда воздух прогрелся до +22,7°С.
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