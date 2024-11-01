Что известно о рекордном уровне парниковых газов в атмосфере

Отмечается, что уровень углекислого газа достиг рекордного уровня, а температура на планете буквально чуть больше чем за год выросла на 1,5 градуса.

В 2023 году загрязнение атмосферы парниковыми газами достигло рекордного уровня.

Загрязнение воздуха

Этот рост обусловлен, в частности, скорым увеличением концентрации углекислого газа и высокими показателями потребления ископаемого топлива.

Чтобы избежать длительного превышения этого порога, ученые призывают снизить выбросы парниковых газов на 42% от уровня 2019 года.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в прошлом году превысила 420 частей на миллион — этого уровня не было с эпохи плиоцена более 3 миллионов лет назад. В то время глобальная температура была на 2-3 градуса Цельсия выше, а уровень моря был на 30-60 футов выше, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Ученые также добавляют, что выбросы метана и оксида азота тоже способствовали ускорению темпов глобального потепления вместе со сжиганием угля, нефти и газа.

Рекордно высокие температуры 2023 негативно повлияли на экосистемы, в частности, уменьшив их способность эффективно поглощать углерод. Исследователи отмечают, что с повышением температуры мира природные поглотители углерода станут менее эффективными, что усложнит достижение глобальных климатических целей.

Что известно о последних температурных рекордах в Украине

По информации климатологов из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, октябрь этого года стал одним из самых теплых в Киеве и в Украине с 19 века.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура в октябре в Киеве равнялась +10,9°С. Это на 2,3 градуса выше климатической нормы.

Октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года, — подчеркивают синоптики. Поделиться

Холоднее всего, по их данным, в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до +1,9°С. В то же время теплее всего было 4 октября, когда воздух прогрелся до +22,7°С.