За інформацією науковців, темпи глобального потепління прискорюються рекордними темпами.
Головні тези:
- Забруднення атмосфери парниковими газами досягло рекордного рівня в 2023 році, що негативно впливає на клімат та екосистеми.
- Вчені закликають до зменшення викидів парникових газів на 42% для уникнення тривалого перевищення екологічного порогу.
- Концентрація вуглекислого газу в атмосфері відноситься до рівня не баченого протягом останніх 3 мільйонів років.
- Рекордно високі температури 2023 року призвели до скорочення ефективності природних поглиначів вуглецю, ускладнюючи досягнення глобальних кліматичних цілей.
- На фоні глобального тепління, Україна також зафіксувала рекордно високі температури у 2023 році, підкреслюючи загрозу зміни клімату на рівні країни.
Що відомо про рекордний рівень парникових газів в атмосфері
Зазначається, що рівень вуглекислого газу сягнув рекордного рівня, а температура на планеті буквально трохи більше ніж за рік зросла на 1,5 градуси.
Протягом 2023 року забруднення атмосфери парниковими газами сягнуло рекордного рівня.
Це зростання зумовлене, зокрема, швидким збільшенням концентрації вуглекислого газу та високими показниками споживання викопного палива.
Щоб уникнути тривалого перевищення цього порогу, вчені закликають зменшити викиди парникових газів на 42% від рівня 2019 року.
Науковці також додають, що викиди метану та оксиду азоту теж сприяли прискоренню темпів глобального потепління разом зі спалюванням вугілля, нафти і газу.
Рекордно високі температури 2023 року негативно вплинули на екосистеми, зокрема, зменшивши їх здатність ефективно поглинати вуглець. Дослідники зауважують, що з підвищенням температури світу природні поглиначі вуглецю ставатимуть менш ефективними, що ускладнить досягнення глобальних кліматичних цілей.
Що відомо про останні температурні рекорди в Україні
За інформацією кліматологів з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, жовтень цього року став одним з найтепліших у Києві та загалом в Україні з 19 сторіччя.
За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура у жовтні в Києві дорівнювала +10,9°С. Це на 2,3 градуси вище за кліматичну норму.
Найхолодніше, за їх даними, у столиці було 20 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +1,9°С. Водночас найтепліше було 4 жовтня, коли повітря прогрілося до +22,7°С.
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