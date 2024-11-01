Що відомо про рекордний рівень парникових газів в атмосфері

Зазначається, що рівень вуглекислого газу сягнув рекордного рівня, а температура на планеті буквально трохи більше ніж за рік зросла на 1,5 градуси.

Протягом 2023 року забруднення атмосфери парниковими газами сягнуло рекордного рівня.

Забруднення повітря

Це зростання зумовлене, зокрема, швидким збільшенням концентрації вуглекислого газу та високими показниками споживання викопного палива.

Щоб уникнути тривалого перевищення цього порогу, вчені закликають зменшити викиди парникових газів на 42% від рівня 2019 року.

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі минулого року перевищила 420 частин на мільйон — цього рівня не було з епохи пліоцену понад 3 мільйони років тому. У той час глобальна температура була на 2-3 градуси Цельсія вище, а рівень моря був на 30-60 футів вищим, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Науковці також додають, що викиди метану та оксиду азоту теж сприяли прискоренню темпів глобального потепління разом зі спалюванням вугілля, нафти і газу.

Рекордно високі температури 2023 року негативно вплинули на екосистеми, зокрема, зменшивши їх здатність ефективно поглинати вуглець. Дослідники зауважують, що з підвищенням температури світу природні поглиначі вуглецю ставатимуть менш ефективними, що ускладнить досягнення глобальних кліматичних цілей.

Що відомо про останні температурні рекорди в Україні

За інформацією кліматологів з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, жовтень цього року став одним з найтепліших у Києві та загалом в Україні з 19 сторіччя.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура у жовтні в Києві дорівнювала +10,9°С. Це на 2,3 градуси вище за кліматичну норму.

Цьогорічний жовтень увійшов у десятку найтепліших у столиці з 1881 року, — підкреслюють синоптики. Поширити

Найхолодніше, за їх даними, у столиці було 20 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +1,9°С. Водночас найтепліше було 4 жовтня, коли повітря прогрілося до +22,7°С.