За словами вчених, танення арктичного льоду загрожує порушенням глобальної циркуляції океану, що призведе до ще більш екстремальних змін клімату на планеті.

Що відомо про наслідки стрімкого танення льоду в Арктиці

Зазначається, що аналогічна ситуація у минулому призвела до різкого падіння температур у Північній Європі в умовах стрімкого зростання прісної води в океані.

Науковці пояснюють, що північні моря у районі між Гренландією та Норвегією мають вирішальне значення у транспортуванні тепла через океан, що впливає на формування клімату у багатьох регіонах планети.

Білий ведмідь

На початку останнього льодовикового періоду на Землі близько 100 тис років тому глобальна температура на планеті була вищою, обсяги льоду — меншими, а рівень моря — значно вищим.

Група дослідників під керівництвом Мохаммеда Езата дізналась, що потепління у той період відбувалось через активне танення льоду в Арктиці.

До такого висновку науковці дійшли за результатами вивчення низки біологічних, неорганічних і органічних геохімічних індикаторів гірських порід, узятих з Північних морів.

Дослідники зазначають, що отримані зразки слугують свого року капсулами часу, зберігаючи інформацію про стан океану у минулі епохи.

На думку вчених, через потепління відбулось порушення солоності та щільності води, що вплинуло на нормальний потік течій і викликало зміни у розподілі тепла в океані.

Мохаммед Езат зазначає, що розуміння динаміки процесів останнього міжльодовикового періоду має вирішальне значення для сучасних прогнозів і моделей наслідків глобального потепління і танення арктичного льоду.

На переконання вчених, оскільки температура в Арктиці продовжує зростати, морський лід зменшується, на людство можуть очікувати негативні наслідки змін в океанічних течіях і кліматичних умовах.

Це нагадує нам, що клімат планети — це тонка рівновага, яку легко порушити змінами температури та льодового покриву, — підкреслює Мохаммед Езат. Поширити

Науковці за попередніми підрахунками прогнозують, що вже до 2050 року в Арктиці з’являться ділянки без льоду.

Ми сподіваємося, що наше дослідження стане орієнтиром для тих, хто займається моделюванням клімату, щоб використовувати цей період часу для кращого обмеження впливу змін льоду на регіональний і глобальний клімат, — наголошує Езат. Поширити

Що відомо про інші наслідки танення льоду в Арктиці

Як зазначається у матеріалі BBC із посиланням на результати нового дослідження, за останні 30 років білі ведмеді в Арктиці стали набагато частіше інфікуватись вірусними інфекціями, що пов’язують із наслідками глобального потепління.

Група дослідників вивчила аналізи крові ведмедів у Чукотському морі, зібрані в період з 1987 по 1994 рік, потім взяли три нові в період з 2008 по 2017 рік.

За результатами нещодавніх аналізів крові з’ясувалось, що наразі існує значно більше ознак зараження одним із п'яти вірусів, бактерій або паразитів.

Білий ведмідь

Кров ведмедів було перевірено на 5 різних патогенів.

За словами спеціаліста з дикої природи Геологічної служби США Керін Роде, в місцях проживання білих ведмедів кількість льоду значно скоротилася, а землекористування збільшилося.

Як зазначили фахівці, тільки за пробами крові важко сказати, як ці віруси і бактерії позначилися на здоров'ї тварин.

При цьому Роде висловила думку, що така ситуація свідчить про зміни у всій арктичній екосистемі.

Роде пояснила, що білі ведмеді перебувають на вершині харчового ланцюжка.