За словами вчених, танення арктичного льоду загрожує порушенням глобальної циркуляції океану, що призведе до ще більш екстремальних змін клімату на планеті.
Головні тези:
- Танення арктичного льоду загрожує порушенням глобальної циркуляції океану та може викликати екстремальні зміни клімату на планеті.
- Стрімке танення льоду в Арктиці у минулому вже призводило до різкого падіння температур у Північній Європі та впливає на транспортування тепла через океан.
- Вчені спостерігають зменшення морського льоду та передбачають, що вже до 2050 року в Арктиці з’являться ділянки без льоду.
- Білі ведмеді стали вразливішими до вірусних інфекцій через зміни у кліматичних умовах, що свідчить про загрозу для всієї арктичної екосистеми.
- Дослідження показали, що зміна у розподілі тепла в океані через танення льоду може мати серйозні наслідки як для природи, так і для людства.
Що відомо про наслідки стрімкого танення льоду в Арктиці
Зазначається, що аналогічна ситуація у минулому призвела до різкого падіння температур у Північній Європі в умовах стрімкого зростання прісної води в океані.
Науковці пояснюють, що північні моря у районі між Гренландією та Норвегією мають вирішальне значення у транспортуванні тепла через океан, що впливає на формування клімату у багатьох регіонах планети.
На початку останнього льодовикового періоду на Землі близько 100 тис років тому глобальна температура на планеті була вищою, обсяги льоду — меншими, а рівень моря — значно вищим.
Група дослідників під керівництвом Мохаммеда Езата дізналась, що потепління у той період відбувалось через активне танення льоду в Арктиці.
До такого висновку науковці дійшли за результатами вивчення низки біологічних, неорганічних і органічних геохімічних індикаторів гірських порід, узятих з Північних морів.
Дослідники зазначають, що отримані зразки слугують свого року капсулами часу, зберігаючи інформацію про стан океану у минулі епохи.
На думку вчених, через потепління відбулось порушення солоності та щільності води, що вплинуло на нормальний потік течій і викликало зміни у розподілі тепла в океані.
Мохаммед Езат зазначає, що розуміння динаміки процесів останнього міжльодовикового періоду має вирішальне значення для сучасних прогнозів і моделей наслідків глобального потепління і танення арктичного льоду.
На переконання вчених, оскільки температура в Арктиці продовжує зростати, морський лід зменшується, на людство можуть очікувати негативні наслідки змін в океанічних течіях і кліматичних умовах.
Науковці за попередніми підрахунками прогнозують, що вже до 2050 року в Арктиці з’являться ділянки без льоду.
Що відомо про інші наслідки танення льоду в Арктиці
Як зазначається у матеріалі BBC із посиланням на результати нового дослідження, за останні 30 років білі ведмеді в Арктиці стали набагато частіше інфікуватись вірусними інфекціями, що пов’язують із наслідками глобального потепління.
Група дослідників вивчила аналізи крові ведмедів у Чукотському морі, зібрані в період з 1987 по 1994 рік, потім взяли три нові в період з 2008 по 2017 рік.
За результатами нещодавніх аналізів крові з’ясувалось, що наразі існує значно більше ознак зараження одним із п'яти вірусів, бактерій або паразитів.
Кров ведмедів було перевірено на 5 різних патогенів.
За словами спеціаліста з дикої природи Геологічної служби США Керін Роде, в місцях проживання білих ведмедів кількість льоду значно скоротилася, а землекористування збільшилося.
Як зазначили фахівці, тільки за пробами крові важко сказати, як ці віруси і бактерії позначилися на здоров'ї тварин.
При цьому Роде висловила думку, що така ситуація свідчить про зміни у всій арктичній екосистемі.
Роде пояснила, що білі ведмеді перебувають на вершині харчового ланцюжка.
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