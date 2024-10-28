По словам ученых, таяние арктического льда чревато нарушением глобальной циркуляции океана, что приведет к еще более экстремальным изменениям климата на планете.

Что известно о последствиях стремительного таяния льда в Арктике

Отмечается, что аналогичная ситуация привела к резкому падению температур в Северной Европе в условиях стремительного роста пресной воды в океане.

Ученые объясняют, что северные моря в районе Гренландии и Норвегии имеют решающее значение в транспортировке тепла через океан, что влияет на формирование климата во многих регионах планеты.

Белый медведь

В начале последнего ледникового периода на Земле около 100 тыс. лет назад глобальная температура на планете была выше, объемы льда — меньше, а уровень моря — значительно выше.

Группа исследователей под руководством Мохаммеда Эзата узнала, что потепление в тот период происходило из-за активного таяния льда в Арктике.

К такому выводу ученые пришли к результатам изучения ряда биологических, неорганических и органических геохимических индикаторов горных пород, взятых из Северных морей.

Исследователи отмечают, что полученные образцы служат в своем году капсулами времени, сохраняя информацию о состоянии океана в прошлые эпохи.

По мнению ученых, из-за потепления произошло нарушение солености и плотности воды, что повлияло на нормальный поток течений и вызвало изменения распределения тепла в океане.

Мохаммед Эзат отмечает, что понимание динамики процессов последнего межледникового периода имеет решающее значение для современных прогнозов и моделей последствий глобального потепления и таяния арктического льда.

По убеждению ученых, поскольку температура в Арктике продолжает расти, морской лед уменьшается, человечество могут ожидать негативные последствия изменений в океанических течениях и климатических условиях.

Это напоминает нам, что климат планеты — это тонкое равновесие, которое легко нарушить изменениями температуры и ледового покрова, — подчеркивает Мохаммед Эзат.

Ученые по предварительным подсчетам прогнозируют, что уже к 2050 году в Арктике появятся участки без льда.

Мы надеемся, что наше исследование станет ориентиром для тех, кто занимается моделированием климата, чтобы использовать этот период времени для лучшего ограничения влияния изменений льда на региональный и глобальный климат, отмечает Езат.

Что известно о других последствиях таяния льда в Арктике

Как отмечается в материале BBC со ссылкой на результаты нового исследования, за последние 30 лет белые медведи в Арктике стали гораздо чаще инфицироваться вирусными инфекциями, связывающимися с последствиями глобального потепления.

Группа исследователей изучила анализы крови медведей в Чукотском море, собранные в период с 1987 по 1994 год, затем взяли три новых в период с 2008 по 2017 год.

По результатам недавних анализов крови выяснилось, что существует значительно больше признаков заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

Белый медведь

Кровь медведей была проверена на 5 разных патогенов.

По словам специалиста по дикой природе Геологической службы США Керин Роде, в местах обитания белых медведей количество льда значительно сократилось, а землепользование увеличилось.

Как отметили специалисты, только по пробам крови сложно сказать, как эти вирусы и бактерии отразились на здоровье животных.

При этом Роде выразила мнение, что подобная ситуация свидетельствует об изменениях во всей арктической экосистеме.

Роде объяснила, что белые медведи находятся на вершине пищевой цепочки.

Исследование показало, что они подвергаются воздействию некоторых патогенов в основном через добычу. Поэтому то, что мы увидели в изменениях влияния патогенов на белых медведей, свидетельствует об изменениях, которые претерпевают и другие животные, — подчеркнула ученый.