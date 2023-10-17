Эра "глобального кипения". Белые медведи в Арктике оказались на грани вымирания

Исследователи больше не пугают климатическими изменениями, они прямым текстом заявляют, что климатический кризис уже здесь. Фактически планета уже переступила с эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения".

Белые медведи в Арктике оказались на грани вымирания

Последствия климатического кризиса уже проявились в виде интенсивных волн тепла и масштабных лесных пожаров, взошедших на нынешнюю планету. Несмотря на то, что основная вина за климатический кризис лежит на плечах человека, животные тоже страдают. Новые исследования показывают, что из-за потепления и потери морского льда выживание детенышей белых медведей во всей Арктике окажется под угрозой.

По словам научной сотрудницы биологических наук Университета Торонто Луизы Арчер, когда морской лед тает, белые медведи вынуждены на несколько месяцев выйти на сушу, в результате чего фактически оказываются без доступа к пище. Этот период голодания тяжел для всех животных, но особенно для матерей, выращивающих детенышей.

Новое исследование показало, что увеличение времени, проведенного на суше во время таяния морского льда, оказывает негативное влияние на лактацию белых медведиц. Ученые считают, что нарушение лактации, вероятно, сыграло роль в недавнем сокращении популяций нескольких медведей. Кроме того, результаты показывают, как в будущем на семье белых медведей может повлиять длительная потеря морского льда, вызванная климатическими изменениями.

Морской лед является для белых медведей важной платформой для охоты на богатых энергией тюленей. Известно, что морской лед является динамичной системой, изменяющейся со временем в разных регионах Арктики. К примеру, в западной части канадского Гудзонового залива белые медведи сталкиваются с сезонной потерей морского льда в летние месяцы. Это заставляет их перемещаться на сушу до тех пор, пока более низкие зимние температуры не восстановят ледовый покров.

На суше возможности для охоты редки, а потому белые медведи, как правило, голодают. В этот период они полагаются на свои запасы телесного жира, служащие им источником энергии. Ученые обнаружили, что без доступа к пище белые медведи могут терять примерно килограмм массы тела в день, а потому им приходится снижать уровень активности, пока лед не вернется.

Однако наибольшая нагрузка ложится на выращивающих детенышей самок. Им необходимо учитывать дополнительную нагрузку, связанную с лактацией. Отметим, что белые медведи производят высокоэнергетическое молоко, до 35% жирности, похожее на взбитые сливки. Это молоко с высоким содержанием жира позволяет детенышам быстро расти, увеличиваясь с 600 граммов при рождении до 100 килограммов в возрасте 2,5 лет.

Арчер отмечает, что перед медведицами фактически встает выбор: перестать кормить и подвергнуть риску здоровье своих малышей, или продлить ценой собственного здоровья. Несмотря на то, что лактация важна как для матери, так и для детенышей, исследования лактации белых медведей проводятся относительно редко. Чтобы пролить свет на то, как много энергии требуется самкам в период лактации, ученые провели новое исследование.

Они обратились к набору данных по образцам молока белых медведей, собранных в конце 1980-х и начале 1990-х годов на суше в бесплодный период. Команда подсчитала, как долго голодала каждая медведица и обнаружили, что энергетическая ценность их молока снижалась по мере того, как они проводили больше дней без доступа к пище. В конце концов, некоторые медведицы и вовсе перестали производить молоко.

Результаты также показывают, что медведицы, сократившие расходы на лактацию, получили выгоды, поскольку использовали меньше резервов своего тела, то есть смогли голодать дольше. В то же время детеныши, получавшие молоко с более низкой калорийностью, росли медленнее, чем потомство самок, продолживших лактацию. Теперь ученые считают, что в долгосрочной перспективе это может снизить выживаемость детенышей, а в конечном счете и вовсе повлияет на динамику популяции.