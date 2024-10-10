Науковці занепокоєні через загрозу впливу підвищення температури на планеті внаслідок кліматичних змін на розвиток плоду та дітей у віці до 2 років.

Що відомо про негативний вплив глобального потепління на маленьких дітей

Зазначається, що негативний вплив на ще ненароджених дітей і немовлят у віці до 2 років здатен чинити тепловий стрес.

За результатами досліджень групи науковців під керівництвом відділу Медичної дослідницької ради Гамбії Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, тепловий стрес, який проявляється у вигляді втрати контролю над підвищенням температури тіла, призводив до незначного зниження ваги плоду на кожен 1°C.

Немовля

Вчені також припускають, що негативний вплив довкілля протягом третього триместру вагітності здатен призводити до збільшення розміру округлості голови плоду.

Ці висновки ґрунтуються на попередніх доказах, які свідчать про те, що перший триместр є вразливим періодом для впливу тепла, і важливо, щоб ми зараз розглянули, які фактори можуть сприяти цьому зв’язку, — пояснює провідний автор дослідження доктор Ана Бонелл. Поширити

Як глобальне потепління впливає на дітей у віці до 2 років

Вплив високої температури також може призвести до того, що немовлята у віці до 2 років матимуть меншу вагу та зріст.

Найбільше відхилення у розвитку спостерігали в період від 6 до 18 місяців — такими були наслідки впливу теплового стресу на організм дітей на три місяці раніше.

Наше дослідження демонструє, що пересічні кризи, пов’язані зі зміною клімату, відсутністю продовольчої безпеки та недоїданням, непропорційно впливають на найбільш вразливі верстви населення, зокрема маленьких дітей, — зазначає Ана Бонелл. Поширити

За словами авторів дослідження, високий рівень теплового стресу відповідав високому ризику недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.

Цілком імовірно, що тепловий стрес може вплинути на апетит, споживання їжі та її доступність. Ми уже вивчаємо, чи може бути прямий вплив на клітинні та запальні шляхи, крім впливу теплового стресу, — наголошує Ана Бонелл. Поширити