Вчені занепокоєні загрозою глобального потепління для маленьких дітей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені занепокоєні загрозою глобального потепління для маленьких дітей

Маленька дитина
Джерело:  MedicalXpress

Науковці занепокоєні через загрозу впливу підвищення температури на планеті внаслідок кліматичних змін на розвиток плоду та дітей у віці до 2 років. 

Головні тези:

  • Глобальне потепління може спричиняти тепловий стрес, що призводить до незначного зниження ваги плоду на кожен 1°C, особливо небезпечно для ненароджених дітей і немовлят до 2 років.
  • Висока температура впливає на розвиток маленьких дітей, може супроводжуватися меншим зростом та вагою, особливо від 6 до 18 місяців.
  • Дослідження показують, що вплив теплового стресу на дітей впливає на ризик недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.
  • Враховуючи вплив глобального потепління на найбільш вразливі верстви населення, важливо звернути увагу на їжу, доступність продуктів та ризики недоїдання у дітей.
  • Дослідження засвідчують необхідність удосконалення заходів безпеки та гігієни для захисту здоров'я малюків в умовах змін клімату.

Що відомо про негативний вплив глобального потепління на маленьких дітей

Зазначається, що негативний вплив на ще ненароджених дітей і немовлят у віці до 2 років здатен чинити тепловий стрес.

За результатами досліджень групи науковців під керівництвом відділу Медичної дослідницької ради Гамбії Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, тепловий стрес, який проявляється у вигляді втрати контролю над підвищенням температури тіла, призводив до незначного зниження ваги плоду на кожен 1°C.

Глобальне потепління негативно впливає на розвиток маленьких дітей і вагітних жінок
Немовля

Вчені також припускають, що негативний вплив довкілля протягом третього триместру вагітності здатен призводити до збільшення розміру округлості голови плоду.

Ці висновки ґрунтуються на попередніх доказах, які свідчать про те, що перший триместр є вразливим періодом для впливу тепла, і важливо, щоб ми зараз розглянули, які фактори можуть сприяти цьому зв’язку, — пояснює провідний автор дослідження доктор Ана Бонелл.

Як глобальне потепління впливає на дітей у віці до 2 років

Вплив високої температури також може призвести до того, що немовлята у віці до 2 років матимуть меншу вагу та зріст.

Найбільше відхилення у розвитку спостерігали в період від 6 до 18 місяців — такими були наслідки впливу теплового стресу на організм дітей на три місяці раніше.

Наше дослідження демонструє, що пересічні кризи, пов’язані зі зміною клімату, відсутністю продовольчої безпеки та недоїданням, непропорційно впливають на найбільш вразливі верстви населення, зокрема маленьких дітей, — зазначає Ана Бонелл.

За словами авторів дослідження, високий рівень теплового стресу відповідав високому ризику недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.

Цілком імовірно, що тепловий стрес може вплинути на апетит, споживання їжі та її доступність. Ми уже вивчаємо, чи може бути прямий вплив на клітинні та запальні шляхи, крім впливу теплового стресу, — наголошує Ана Бонелл.

Загалом у дослідженні взяли участь 668 немовлят, за якими спостерігали протягом перших 1000 днів (близько 2,7 років) життя. Серед них було 329 дівчаток (49%) та 339 (51%) хлопчиків.

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