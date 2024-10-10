Науковці занепокоєні через загрозу впливу підвищення температури на планеті внаслідок кліматичних змін на розвиток плоду та дітей у віці до 2 років.
Головні тези:
- Глобальне потепління може спричиняти тепловий стрес, що призводить до незначного зниження ваги плоду на кожен 1°C, особливо небезпечно для ненароджених дітей і немовлят до 2 років.
- Висока температура впливає на розвиток маленьких дітей, може супроводжуватися меншим зростом та вагою, особливо від 6 до 18 місяців.
- Дослідження показують, що вплив теплового стресу на дітей впливає на ризик недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.
- Враховуючи вплив глобального потепління на найбільш вразливі верстви населення, важливо звернути увагу на їжу, доступність продуктів та ризики недоїдання у дітей.
- Дослідження засвідчують необхідність удосконалення заходів безпеки та гігієни для захисту здоров'я малюків в умовах змін клімату.
Що відомо про негативний вплив глобального потепління на маленьких дітей
Зазначається, що негативний вплив на ще ненароджених дітей і немовлят у віці до 2 років здатен чинити тепловий стрес.
За результатами досліджень групи науковців під керівництвом відділу Медичної дослідницької ради Гамбії Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, тепловий стрес, який проявляється у вигляді втрати контролю над підвищенням температури тіла, призводив до незначного зниження ваги плоду на кожен 1°C.
Вчені також припускають, що негативний вплив довкілля протягом третього триместру вагітності здатен призводити до збільшення розміру округлості голови плоду.
Як глобальне потепління впливає на дітей у віці до 2 років
Вплив високої температури також може призвести до того, що немовлята у віці до 2 років матимуть меншу вагу та зріст.
Найбільше відхилення у розвитку спостерігали в період від 6 до 18 місяців — такими були наслідки впливу теплового стресу на організм дітей на три місяці раніше.
За словами авторів дослідження, високий рівень теплового стресу відповідав високому ризику недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.
Загалом у дослідженні взяли участь 668 немовлят, за якими спостерігали протягом перших 1000 днів (близько 2,7 років) життя. Серед них було 329 дівчаток (49%) та 339 (51%) хлопчиків.
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