Науковці виявили, що акули, які мешкають серед коралових рифів, покидають місця проживання через підвищення температури води в океанах.
Головні тези:
- Акули покидають коралові рифи через підвищення температури води в океанах, що призводить до неминучого пошкодження їхніх популяцій та рифових екосистем.
- Глобальне потепління загрожує існуванню багатьох видів акул та коралових рифів, що може призвести до серйозних екологічних проблем у морях та океанах.
- Цільова міграція акул може бути спричинена не лише підвищенням температури води, але й іншими екологічними факторами, такими як надмірний вилов риби та забруднення океанів.
- Збереження коралових рифів та популяцій акул потребує посиленого захисту з боку людей, що дозволить їм існувати в їхніх природних середовищах на тривалий час.
- Науковці попереджають про загрози, що постають перед морськими екосистемами внаслідок підвищення температури води океанів, що може призвести до невідворотніх змін у морських біорізноманітних системах.
Що відомо про покидання акулами рифів на тлі глобального потепління
Науковці попереджають, що вимушена міграція завдасть шкоди акулам, які і так вже опинились перед загрозою знищення.
Їхня міграція від рифів матиме наслідки і для самих рифів.
Зазначається, що команда дослідників протягом 7 років, з 2013-го по 2020-ий, слідкувала за 120-ма рифовими акулами на віддалених коралових рифах архіпелагу Чагос в центральній частині Індійського океану.
Стеження проводилось за допомогою спеціальних міток, що надало дослідникам інформацію про місцезнаходження акул та їхні маршрути.
Об’єднавши цю інформацію з даними від супутників, вчені зафіксували 9 вимірів екологічного стресу на рифах, серед них — температура поверхні моря, вітер і течії.
Підкреслюється, що найбільшого стресу рифи зазнали внаслідок масштабного потепління океану Ель-Ніньо у 2015-2016.
Між тим у цей період акули проводили мінімальну кількість часу серед рифів.
Вони не могли повернутися до нормального середовища проживання протягом 16 місяців після "стресової" події.
Що відомо про наслідки знебарвлення коралових рифів і як це впливає на акул
Вони мешкали увесь цей час на більш здорових ділянках коралових рифів. Їхньому кращому збереженню сприяло знищення інвазивних щурів і збільшенню популяції птахів, які допомагають удобрювати рифи.
На думку дослідників, посилення захисту коралових рифів від людської шкоди може допомогти акулам якомога довше залишатися на їхніх рідних рифах.
Науковці пояснюють, що акули холоднокровні тварини, однак температура їхнього тіла залежить від температури води.
Він зазначив, що акул вже не має на майже 20% площ коралових рифів у всьому світі.
На це також частково вплинув надмірний вилов риби.
За словами науковця з Інституту зоології в Лондоні Майкла Вільямсона, підвищення температури в океані відлякує акул.
Науковці б’ють на сполох, адже на тропічних коралових рифах мешкає чверть усієї морської риби. Однак ці екосистеми руйнуються через нагрівання океанських вод, надмірний вилов риби та забруднення.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-