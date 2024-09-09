Науковці виявили, що акули, які мешкають серед коралових рифів, покидають місця проживання через підвищення температури води в океанах.

Що відомо про покидання акулами рифів на тлі глобального потепління

Науковці попереджають, що вимушена міграція завдасть шкоди акулам, які і так вже опинились перед загрозою знищення.

Їхня міграція від рифів матиме наслідки і для самих рифів.

Зазначається, що команда дослідників протягом 7 років, з 2013-го по 2020-ий, слідкувала за 120-ма рифовими акулами на віддалених коралових рифах архіпелагу Чагос в центральній частині Індійського океану.

Стеження проводилось за допомогою спеціальних міток, що надало дослідникам інформацію про місцезнаходження акул та їхні маршрути.

Рифова акула

Об’єднавши цю інформацію з даними від супутників, вчені зафіксували 9 вимірів екологічного стресу на рифах, серед них — температура поверхні моря, вітер і течії.

Підкреслюється, що найбільшого стресу рифи зазнали внаслідок масштабного потепління океану Ель-Ніньо у 2015-2016.

Між тим у цей період акули проводили мінімальну кількість часу серед рифів.

Вони не могли повернутися до нормального середовища проживання протягом 16 місяців після "стресової" події.

Що відомо про наслідки знебарвлення коралових рифів і як це впливає на акул

Вони мешкали увесь цей час на більш здорових ділянках коралових рифів. Їхньому кращому збереженню сприяло знищення інвазивних щурів і збільшенню популяції птахів, які допомагають удобрювати рифи.

На думку дослідників, посилення захисту коралових рифів від людської шкоди може допомогти акулам якомога довше залишатися на їхніх рідних рифах.

Науковці пояснюють, що акули холоднокровні тварини, однак температура їхнього тіла залежить від температури води.

Коли стає занадто спекотно, акулам потрібно "переїжджати". Ми вважаємо, що багато з них вирішили "перебратися" у глибші, прохолодніші води. Це викликає занепокоєння. Деякі акули повністю зникали з рифів на довгі періоди часу, — зазначає викладач зоології в Ланкастерському університеті у Британії Девід Якобі. Поширити

Він зазначив, що акул вже не має на майже 20% площ коралових рифів у всьому світі.

На це також частково вплинув надмірний вилов риби.

За словами науковця з Інституту зоології в Лондоні Майкла Вільямсона, підвищення температури в океані відлякує акул.

Науковці б’ють на сполох, адже на тропічних коралових рифах мешкає чверть усієї морської риби. Однак ці екосистеми руйнуються через нагрівання океанських вод, надмірний вилов риби та забруднення.