Ученые обнаружили, что акулы, обитающие среди коралловых рифов, покидают места обитания из-за повышения температуры воды в океанах.

Что известно о покидании акулами рифов на фоне глобального потепления

Ученые предупреждают, что вынужденная миграция нанесет урон акулам, которые и так уже оказались перед угрозой уничтожения.

Их миграция от рифов будет иметь последствия и для самих рифов.

Отмечается, что команда исследователей в течение 7 лет, с 2013 по 2020, следила за 120 рифовыми акулами на отдаленных коралловых рифах архипелага Чагос в центральной части Индийского океана.

Слежка проводилась с помощью специальных меток, что предоставило исследователям информацию о местонахождении акул и их маршрутах.

Рифовая акула

Объединив эту информацию с данными от спутников, ученые зафиксировали 9 измерений экологического стресса на рифах, среди них температура поверхности моря, ветер и течения.

Подчеркивается, что наибольший стресс рифы испытали в результате масштабного потепления океана Эль-Ниньо в 2015-2016.

Между тем, в этот период акулы проводили минимальное количество времени среди рифов.

Они не могли вернуться к нормальной среде обитания в течение 16 месяцев после "стрессового" события.

Что известно о последствиях обесцвечивания коралловых рифов и как это влияет на акул

Они жили все это время на более здоровых участках коралловых рифов. Их лучшему сохранению способствовало уничтожение инвазивных крыс и увеличению популяции птиц, помогающих удобрять рифы.

По мнению исследователей, усиление защиты коралловых рифов от человеческого вреда может помочь акулам как можно дольше оставаться на их родных рифах.

Ученые объясняют, что акулы хладнокровны, однако температура их тела зависит от температуры воды.

Когда становится слишком жарко, акулам нужно "переезжать". Мы считаем, что многие из них решили "перебраться" в более глубокие, более прохладные воды. Это вызывает беспокойство. Некоторые акулы полностью исчезали с рифов на долгие периоды времени, отмечает преподаватель зоологии в Ланкастерском университете в Британии Дэвид Якоби. Поделиться

Он отметил, что акул уже не имеет почти 20% площадей коралловых рифов во всем мире.

На это также отчасти повлиял чрезмерный лов рыбы.

По словам ученого из Института зоологии в Лондоне Майкла Уильямсона, повышение температуры в океане отпугивает акул.

Ученые бьют тревогу, ведь на тропических коралловых рифах обитает четверть всей морской рыбы. Однако эти экосистемы разрушаются из-за нагревания океанских вод, чрезмерного лова рыбы и загрязнения.