Ученые обеспокоены угрозой глобального потепления для маленьких детей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обеспокоены угрозой глобального потепления для маленьких детей

Маленький ребенок
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Источник:  MedicalXpress

Ученые обеспокоены угрозой влияния повышения температуры на планете вследствие климатических изменений на развитие плода и детей в возрасте до 2 лет.

Главные тезисы

  • Глобальное потепление угрожает здоровью младенцев и беременных женщин из-за теплового стресса и недостаточного веса плода.
  • Исследования показывают, что высокая температура влияет на развитие детей до 2 лет, приводя к меньшему росту и весу, особенно в возрасте от 6 до 18 месяцев.
  • Меры безопасности и гигиены должны быть улучшены для защиты наиболее уязвимых групп населения, в том числе маленьких детей, от негативных последствий глобального потепления.
  • Существует прямая связь между высоким уровнем теплового стресса у детей и риском недостаточного веса и роста в раннем возрасте.
  • Изучение влияния глобального потепления на маленьких детей подчеркивает необходимость обеспечения продовольственной безопасности и доступности питания для сохранения здоровья нового поколения.

Что известно о негативном влиянии глобального потепления на маленьких детей

Отмечается, что негативное влияние на еще нерожденных детей и младенцев в возрасте до 2 лет способен оказывать тепловой стресс.

По результатам исследований группы ученых под руководством отдела Медицинского исследовательского совета Гамбии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, тепловой стресс, проявляющийся в виде потери контроля за повышением температуры тела, приводил к незначительному снижению веса плода на каждый 1°C.

Глобальное потепление оказывает негативное влияние на развитие маленьких детей и беременных женщин.
Младенец

Ученые также предполагают, что негативное влияние окружающей среды в течение третьего триместра беременности способно приводить к увеличению размера округлости головы плода.

Эти выводы основываются на предварительных доказательствах, свидетельствующих о том, что первый триместр является уязвимым периодом для воздействия тепла, и важно, чтобы мы сейчас рассмотрели, какие факторы могут способствовать этой связи, — объясняет ведущий автор исследования доктор Ана Бонелл.

Как глобальное потепление влияет на детей в возрасте до 2 лет

Воздействие высокой температуры также может привести к тому, что младенцы в возрасте до 2 лет будут иметь меньший вес и рост.

Наибольшее отклонение в развитии наблюдалось в период от 6 до 18 месяцев — таковы последствия влияния теплового стресса на организм детей на три месяца раньше.

Наше исследование демонстрирует, что рядовые кризисы, связанные с изменением климата, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием, непропорционально влияют на наиболее уязвимые слои населения, в том числе маленьких детей, отмечает Ана Бонелл.

По словам авторов исследования, высокий уровень теплового стресса соответствовал высокому риску недостаточного веса и росту в возрасте 12 месяцев.

По всей вероятности, тепловой стресс может повлиять на аппетит, потребление пищи и ее доступность. Мы уже изучаем, может быть прямое влияние на клеточные и воспалительные пути, кроме влияния теплового стресса, — отмечает Ана Бонелл.

В исследовании приняли участие 668 младенцев, за которыми наблюдали в течение первых 1000 дней (около 2,7 лет) жизни. Среди них было 329 девочек (49%) и 339 (51%) мальчиков.

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