Ученые обеспокоены угрозой влияния повышения температуры на планете вследствие климатических изменений на развитие плода и детей в возрасте до 2 лет.
Главные тезисы
- Глобальное потепление угрожает здоровью младенцев и беременных женщин из-за теплового стресса и недостаточного веса плода.
- Исследования показывают, что высокая температура влияет на развитие детей до 2 лет, приводя к меньшему росту и весу, особенно в возрасте от 6 до 18 месяцев.
- Меры безопасности и гигиены должны быть улучшены для защиты наиболее уязвимых групп населения, в том числе маленьких детей, от негативных последствий глобального потепления.
- Существует прямая связь между высоким уровнем теплового стресса у детей и риском недостаточного веса и роста в раннем возрасте.
- Изучение влияния глобального потепления на маленьких детей подчеркивает необходимость обеспечения продовольственной безопасности и доступности питания для сохранения здоровья нового поколения.
Что известно о негативном влиянии глобального потепления на маленьких детей
Отмечается, что негативное влияние на еще нерожденных детей и младенцев в возрасте до 2 лет способен оказывать тепловой стресс.
По результатам исследований группы ученых под руководством отдела Медицинского исследовательского совета Гамбии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, тепловой стресс, проявляющийся в виде потери контроля за повышением температуры тела, приводил к незначительному снижению веса плода на каждый 1°C.
Ученые также предполагают, что негативное влияние окружающей среды в течение третьего триместра беременности способно приводить к увеличению размера округлости головы плода.
Как глобальное потепление влияет на детей в возрасте до 2 лет
Воздействие высокой температуры также может привести к тому, что младенцы в возрасте до 2 лет будут иметь меньший вес и рост.
Наибольшее отклонение в развитии наблюдалось в период от 6 до 18 месяцев — таковы последствия влияния теплового стресса на организм детей на три месяца раньше.
По словам авторов исследования, высокий уровень теплового стресса соответствовал высокому риску недостаточного веса и росту в возрасте 12 месяцев.
В исследовании приняли участие 668 младенцев, за которыми наблюдали в течение первых 1000 дней (около 2,7 лет) жизни. Среди них было 329 девочек (49%) и 339 (51%) мальчиков.
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