Ученые обеспокоены угрозой влияния повышения температуры на планете вследствие климатических изменений на развитие плода и детей в возрасте до 2 лет.

Что известно о негативном влиянии глобального потепления на маленьких детей

Отмечается, что негативное влияние на еще нерожденных детей и младенцев в возрасте до 2 лет способен оказывать тепловой стресс.

По результатам исследований группы ученых под руководством отдела Медицинского исследовательского совета Гамбии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, тепловой стресс, проявляющийся в виде потери контроля за повышением температуры тела, приводил к незначительному снижению веса плода на каждый 1°C.

Младенец

Ученые также предполагают, что негативное влияние окружающей среды в течение третьего триместра беременности способно приводить к увеличению размера округлости головы плода.

Эти выводы основываются на предварительных доказательствах, свидетельствующих о том, что первый триместр является уязвимым периодом для воздействия тепла, и важно, чтобы мы сейчас рассмотрели, какие факторы могут способствовать этой связи, — объясняет ведущий автор исследования доктор Ана Бонелл. Поделиться

Как глобальное потепление влияет на детей в возрасте до 2 лет

Воздействие высокой температуры также может привести к тому, что младенцы в возрасте до 2 лет будут иметь меньший вес и рост.

Наибольшее отклонение в развитии наблюдалось в период от 6 до 18 месяцев — таковы последствия влияния теплового стресса на организм детей на три месяца раньше.

Наше исследование демонстрирует, что рядовые кризисы, связанные с изменением климата, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием, непропорционально влияют на наиболее уязвимые слои населения, в том числе маленьких детей, отмечает Ана Бонелл. Поделиться

По словам авторов исследования, высокий уровень теплового стресса соответствовал высокому риску недостаточного веса и росту в возрасте 12 месяцев.

По всей вероятности, тепловой стресс может повлиять на аппетит, потребление пищи и ее доступность. Мы уже изучаем, может быть прямое влияние на клеточные и воспалительные пути, кроме влияния теплового стресса, — отмечает Ана Бонелл. Поделиться