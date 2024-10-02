Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось — как уберечься
Категория
Украина
Дата публикации

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось — как уберечься

КГГА
Что известно о состоянии воздуха в Киеве
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2 октября в столице Украины наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Жителей и гостей города призывают воздержаться от проветривания помещений и ограничить продолжительное пребывание на улице.

Главные тезисы

  • В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц.
  • Для защиты от последствий ухудшения состояния воздуха важно закрыть окна, ограничить время на улице и пить больше чистой воды.
  • Синоптик Наталья Диденко предупредила, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.

Что известно о состоянии воздуха в Киеве

Как сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15.00 он зафиксировал повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

По предварительным данным, возможной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, а также трансграничное влияние.

Ранее с предупреждением по этому поводу выступал "Укргидрометцентр". Он заявлял, что 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

Чтобы защититься от последствий ухудшения состояния воздуха:

  • закройте окна;

  • минимизируйте время пребывания на улице;

  • пейте много воды;

  • если есть очиститель воздуха — включите его на максимум.

Кроме того, указано, что за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно следить в приложении "Киев Цифровой".

В Украине резко изменится погода

По словам украинского синоптика Наталки Диденко, на столицу уже надвигается циклон с юго-запада, который и станет причиной сильных дождей.

В Киеве они могут начаться 5-6 сентября.

3 октября осадки накроют западные регионы Украины, также существует вероятность дождей в Николаевской и Херсонской областях, однако незначительная.

Прогноз погоды на 3 октября (Фото: facebook.com/UkrHMC).

Несмотря на это, в других областях Украины все же будет царить антициклональный характер погоды, поэтому сухо.

Температура воздуха 3 октября в большинстве областей Украины достаточно высока, в течение дня +20+26 градусов, в западных областях +13+17 градусов. В Киеве в четверг будет сухо, тепло, до +22 градусов, ветер южный, небольшой, вечером порывистый, — пишет Диденко.

По словам синоптика, дождей в Украине станет больше 5-6 октября, однако на востоке и юго-востоке сохранится сухая погода.

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