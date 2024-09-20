Ученые сделали неутешительный прогноз по изменению климата. Чего ждать

Группа ученых представила масштабный отчет по истории изменений климата на Земле с сочетанием геологических исследований и компьютерных моделей.
Главные тезисы
- Выбросы углекислого газа приведут к быстрому увеличению температуры на Земле, угрожая массовыми вымираниями и влияя на эволюцию природы.
- Прогноз ученых показывает, что температура может повыситься настолько быстро, что организмы не успеют адаптироваться.
- Предыдущие климатические изменения указывают на важность осознания последствий изменения климата и принятия мер для уменьшения выбросов парниковых газов.
- Исследования ученых показывают колебания температуры на Земле в прошлом, но современные выбросы углекислого газа происходят гораздо быстрее.
- Данные ученых указывают на значительный рост температуры в будущем, что требует принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.
Что известно об изменениях климата в прошлом
Отмечается, что созданные модели изменений климата в прошлом оказались не столь угрожающими, как в предыдущих исследованиях.
По оценкам ученых, с учетом того количества углекислого газа, который выбрасывается человечеством в атмосферу, температура может повыситься больше, чем ожидалось в течение следующих нескольких тысяч лет.
По ее словам, люди стремительно выбрасывают в атмосферу такие объемы углекислого газа, около 40 млрд тонн в год, что приведет к более катастрофическим последствиям, чем постепенные геологические изменения в прошлом.
Остальные исследователи выразили согласие с ее утверждениями.
Как предыдущие климатические изменения влияют на текущую ситуацию
Однако некоторые ученые выразили сомнение, что отчет о повышении температуры на планете в прошлом согласуется с другими доказательствами того, какой была планета в то время.
В исследовании ученые предполагают, что в прошлом температура на планете уже была невыносимо высокой.
И это предполагает, что планета была слишком теплой для роста полярных ледяных щитов в то время, когда такой лед, по-видимому, существовал.
За последние 500 млн лет в результате активных геологических процессов в атмосферу попадало большое количество углекислого газа в атмосферу, а затем он снова возвращался на Землю.
Таким образом, условия колебались от парникового эффекта до ледниковых периодов.
Доктор Эмили Дж. Джадд и его коллеги отмечают, что средняя температура на поверхности Земли колебалась много раз в сторону то спадов, то подъемов.
Последний период с условиями парникового эффекта был примерно 56 млн лет назад, когда за полярным кругом росли пальмы и обитали аллигаторы.
Впоследствии температура существенно снизилась, однако выбросы парниковых газов в индустриальную эпоху не привели к быстрому росту полутора веков назад.
Доктор Джадд и ее коллеги изучили большое количество предыдущих исследований и собрали более 150 тыс. фрагментов данных, похороненных в окаменелости, о древних температурах океана.
В частности, раковины и части тела морских существ хранят бесценную информацию о меняющейся химии океана.
Но разрозненные окаменелости дают нам лишь моментальные снимки происходящего во всем мире.
Они сделали нечто похожее на то, что делают метеорологи для прогнозирования погоды: они использовали модели, чтобы делать предположение о том, как выглядел климат в определенное время, обновляли свои модели данными о ископаемых, затем делали более точные предположения.
Доктор Джадд провела исследование как постдокторанта в Смитсоновском национальном музее естественной истории и Аризонском Университете. Ее соавторами являются ученые из обоих учреждений, Университета Бристоля в Англии и Калифорнийского университета в Дэвисе.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-