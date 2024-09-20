Ученые сделали неутешительный прогноз по изменению климата. Чего ждать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые сделали неутешительный прогноз по изменению климата. Чего ждать

Глобальное потепление
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Источник:  Science

Группа ученых представила масштабный отчет по истории изменений климата на Земле с сочетанием геологических исследований и компьютерных моделей.

Главные тезисы

  • Выбросы углекислого газа приведут к быстрому увеличению температуры на Земле, угрожая массовыми вымираниями и влияя на эволюцию природы.
  • Прогноз ученых показывает, что температура может повыситься настолько быстро, что организмы не успеют адаптироваться.
  • Предыдущие климатические изменения указывают на важность осознания последствий изменения климата и принятия мер для уменьшения выбросов парниковых газов.
  • Исследования ученых показывают колебания температуры на Земле в прошлом, но современные выбросы углекислого газа происходят гораздо быстрее.
  • Данные ученых указывают на значительный рост температуры в будущем, что требует принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.

Что известно об изменениях климата в прошлом

Отмечается, что созданные модели изменений климата в прошлом оказались не столь угрожающими, как в предыдущих исследованиях.

По оценкам ученых, с учетом того количества углекислого газа, который выбрасывается человечеством в атмосферу, температура может повыситься больше, чем ожидалось в течение следующих нескольких тысяч лет.

Мы не говорим, что она немедленно потеплеет. Но в долгосрочной перспективе планета, скорее всего, станет теплее, чем мы думали ранее, отмечает ведущий автор исследования, аналитик по климатическим исследованиям Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии Эмили Дж. Джадд.

По ее словам, люди стремительно выбрасывают в атмосферу такие объемы углекислого газа, около 40 млрд тонн в год, что приведет к более катастрофическим последствиям, чем постепенные геологические изменения в прошлом.

Ученые прогнозируют дальнейший существенный рост температуры на Земле
Земля

Когда углекислый газ и температура быстро изменяются, тогда все на планете просто не успевает. Окружающая среда меняется со скоростью, за которой организмы не успевают. И вот тогда мы сталкиваемся с массовыми вымираниями, — объясняет Эмили Дж. Джадд.

Остальные исследователи выразили согласие с ее утверждениями.

Как предыдущие климатические изменения влияют на текущую ситуацию

Однако некоторые ученые выразили сомнение, что отчет о повышении температуры на планете в прошлом согласуется с другими доказательствами того, какой была планета в то время.

В исследовании ученые предполагают, что в прошлом температура на планете уже была невыносимо высокой.

И это предполагает, что планета была слишком теплой для роста полярных ледяных щитов в то время, когда такой лед, по-видимому, существовал.

За последние 500 млн лет в результате активных геологических процессов в атмосферу попадало большое количество углекислого газа в атмосферу, а затем он снова возвращался на Землю.

Таким образом, условия колебались от парникового эффекта до ледниковых периодов.

Доктор Эмили Дж. Джадд и его коллеги отмечают, что средняя температура на поверхности Земли колебалась много раз в сторону то спадов, то подъемов.

Последний период с условиями парникового эффекта был примерно 56 млн лет назад, когда за полярным кругом росли пальмы и обитали аллигаторы.

Впоследствии температура существенно снизилась, однако выбросы парниковых газов в индустриальную эпоху не привели к быстрому росту полутора веков назад.

Доктор Джадд и ее коллеги изучили большое количество предыдущих исследований и собрали более 150 тыс. фрагментов данных, похороненных в окаменелости, о древних температурах океана.

В частности, раковины и части тела морских существ хранят бесценную информацию о меняющейся химии океана.

Но разрозненные окаменелости дают нам лишь моментальные снимки происходящего во всем мире.

Это как будто у вас есть пять или шесть частей пазла из 1000 частей. Становится действительно трудно представить, что вы пытаетесь собрать воедино, — отмечает доктор Джадд.

Они сделали нечто похожее на то, что делают метеорологи для прогнозирования погоды: они использовали модели, чтобы делать предположение о том, как выглядел климат в определенное время, обновляли свои модели данными о ископаемых, затем делали более точные предположения.

Доктор Джадд провела исследование как постдокторанта в Смитсоновском национальном музее естественной истории и Аризонском Университете. Ее соавторами являются ученые из обоих учреждений, Университета Бристоля в Англии и Калифорнийского университета в Дэвисе.

Температура Земли сотни миллионов лет назад имеет огромное значение для истории жизни животных и эволюции. В жгучем климате невозможно поддерживать высокий уровень метаболизма и поддерживать температуру тела достаточно низкой для выживаемости белков. Это могло бы задержать появление продвинутых хищников. И, возможно, людей тоже, — сказал профессор геологии Техасского университета A&M, не участвовавший в исследовании Итан Гроссман.

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