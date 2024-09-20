Що відомо про зміни клімату у минулому

Зазначається, що створені моделі змін клімату у минулому виявились не такими загрозливими як у попередніх дослідженнях.

За оцінками науковців, з урахуванням тієї кількості вуглекислого газу, який наразі викидається людством в атмосферу, температура може підвищитись більше, ніж очікувалось протягом наступних кількох тисяч років.

Ми не говоримо, що вона негайно потеплішає. Але в довгостроковій перспективі планета, найімовірніше, стане теплішою, ніж ми думали раніше, — зазначає провідна авторка дослідження, аналітик з кліматичних досліджень Національного інституту водних і атмосферних досліджень у Новій Зеландії Емілі Дж. Джадд. Поширити

За її словами, люди стрімко викидають в атмосферу такі обсяги вуглекислого газу, близько 40 млрд тонн на рік, що це призведе до більш катастрофічних наслідків, ніж поступові геологічні зміни у минулому.

Земля

Коли вуглекислий газ і температура швидко змінюються, тоді все на планеті просто не встигає. Навколишнє середовище змінюється зі швидкістю, за якою організми не встигають. І ось тоді ми стикаємося з масовими вимираннями, — пояснює Емілі Дж. Джадд. Поширити

Інші дослідники висловили згоду з її твердженнями.

Як попередні кліматичні зміни впливають на поточну ситуацію

Однак дехто з науковців висловив сумнів, що звіт щодо більшого зростання температури на планеті у минулому узгоджується з іншими доказами того, якою була планета в той час.

У дослідженні науковці висувають припущення, що у минулому температура на планеті вже була нестерпно високою.

І це передбачає, що планета була занадто теплою для зростання полярних крижаних щитів у ті часи, коли такий лід, мабуть, існував.

Протягом останніх 500 млн років внаслідок активних геологічних процесів в атмосферу потрапляла велика кількість вуглекислого газу в атмосферу, а потім він знову повертався на Землю.

Таким чином умови коливались від парникового ефекту до льодовикових періодів.

Доктор Емілі Дж. Джадд та її колеги зазначають, що середня температура на поверхні Землі коливалась багато разів у бік то спадів, то підйомів.

Останній період з умовами парникового ефекту був приблизно 56 млн років тому, коли за полярним колом росли пальми і мешкали алігатори.

Згодом температура суттєво знизилась, однак викиди парникових газів в індустріальну епоху не призвели до її швидкого зростання півтора століття тому.

Доктор Джадд та її колеги вивчили велику кількість попередніх досліджень та зібрали понад 150 тис фрагментів даних, похованих у скам'янілостях, про стародавні температури океану.

Зазначається, що, зокрема, раковини та частини тіла морських істот зберігають безцінну інформацію про мінливу хімію океану.

Але розрізнені скам'янілості дають нам лише моментальні знімки того, що відбувалося в усьому світі.

Це ніби у вас є п'ять або шість частин пазла з 1000 частин. Стає дійсно важко уявити, що ви намагаєтеся зібрати воєдино, — зазначає доктор Джадд. Поширити

Вони зробили щось схоже на те, що роблять метеорологи для прогнозування погоди: вони використовували моделі, щоб робити припущення про те, який вигляд міг мати клімат у певний час, оновлювали свої моделі даними про копалини, потім робили більш точні припущення.

Доктор Джадд провела дослідження як постдокторанта в Смітсонівському національному музеї природної історії та Університеті Арізони. Її співавторами є вчені з обох цих установ, Університету Брістоля в Англії та Каліфорнійського університету в Девісі.