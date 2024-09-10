За інформацією служби моніторингу змін клімату ЄС Copernicus Climate Change Service, літо 2024 року виявилось найспекотнішим за всю історію спостережень.

Що відомо про найспекотнііше літо за всю історію у 2024 році та ймовірні наслідки

Європейські кліматологи зазначають, що з червня по серпень цього року глобальна температура зросла на 0,69 градусів вище середнього показника, що був зафіксований у період між 1991 та 2020 роками.

У Європі, зокрема, склалась складна ситуація. За аналогічний період температура зросла на 1,54 градуса за Цельсієм вище середнього показника 1991 — 2020 років.

Від найбільш екстремальних умов сильно постраждали країни Східної Європи Середземномор'я.

Пожежі через аномальну спеку у Греції

Протягом серпня в Австрії, Фінляндії та Іспанії повідомляли про аномально високі температури повітря.

Екстремальні температурні явища, що спостерігалися цього літа, лише посилюватимуться, що призведе до ще більш руйнівних наслідків для людей і планети, якщо ми не вживемо термінових заходів щодо скорочення викидів парникових газів, — наголошує заступниця керівника Copernicus Саманта Берджесс. Поширити

Що відомо про катастрофи, спричинені змінами клімату та глобальним потеплінням

Минулого місяця масштабні повені були зафіксовані у Судані через тривалі зливи. Внаслідок повеней постраждало понад 300 тис мешканців країни.

Окрім цього стихійні лиха призвели до загострення спалаху холери в країні.

Науковці також підтвердили, що зміни клімату призвели до аномальної посухи на території італійських островів Сицилія та Сардинія.

Аномальна спека також збільшила руйнівну силу тайфуну "Хайян", що прокатився територією Філіппін, Тайваню та Китаю, призвівши до понад 100 смертей серед жителів цих країн.