За інформацією служби моніторингу змін клімату ЄС Copernicus Climate Change Service, літо 2024 року виявилось найспекотнішим за всю історію спостережень.
Головні тези:
- Літо 2024 року увійшло в історію як найспекотніше, з рекордно високими температурами повітря.
- Зміни клімату призвели до складної ситуації в Європі, з погіршенням кліматичних умов та зростанням руйнівних наслідків.
- Пожежі, повені, посухи та тайфуни стають ще більш поширеними через глобальне потепління, що вимагає термінових заходів щодо скорочення викидів парникових газів.
- Кліматичні зміни спричиняють негативний вплив на життя людей та природу, супроводжуючись масштабними катастрофами та загостренням хвороб.
- Прогнозується подальше посилення аномальних температурних явищ, що може призвести до ще більш серйозних наслідків, якщо не будуть прийняті невідкладні заходи з позначкою на зменшення викидів газів у атмосферу.
Що відомо про найспекотнііше літо за всю історію у 2024 році та ймовірні наслідки
Європейські кліматологи зазначають, що з червня по серпень цього року глобальна температура зросла на 0,69 градусів вище середнього показника, що був зафіксований у період між 1991 та 2020 роками.
У Європі, зокрема, склалась складна ситуація. За аналогічний період температура зросла на 1,54 градуса за Цельсієм вище середнього показника 1991 — 2020 років.
Від найбільш екстремальних умов сильно постраждали країни Східної Європи Середземномор'я.
Протягом серпня в Австрії, Фінляндії та Іспанії повідомляли про аномально високі температури повітря.
Що відомо про катастрофи, спричинені змінами клімату та глобальним потеплінням
Минулого місяця масштабні повені були зафіксовані у Судані через тривалі зливи. Внаслідок повеней постраждало понад 300 тис мешканців країни.
Окрім цього стихійні лиха призвели до загострення спалаху холери в країні.
Науковці також підтвердили, що зміни клімату призвели до аномальної посухи на території італійських островів Сицилія та Сардинія.
Аномальна спека також збільшила руйнівну силу тайфуну "Хайян", що прокатився територією Філіппін, Тайваню та Китаю, призвівши до понад 100 смертей серед жителів цих країн.
Зміна клімату, спричинена людською діяльністю, поряд з природним явищем Ель-Ніньо, призвела до рекордно високих температур на початку цього року. Служба зміни клімату "Copernicus" повідомила, що нижчі за середні температури, які спостерігалися в екваторіальній частині Тихого океану минулого місяця, вказують на перехід до Ла-Ніньї, прохолоднішого аналога Ель-Ніньйо.
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