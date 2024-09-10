По информации службы мониторинга изменений климата ЕС Copernicus Climate Change Service, лето 2024 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений.

Что известно о самом жарком лете за всю историю в 2024 году и возможных последствиях

Европейские климатологи отмечают , что с июня по август этого года глобальная температура выросла на 0,69 градуса выше среднего показателя, зафиксированного в период между 1991 и 2020 годами.

В Европе, в частности, сложилась непростая ситуация. За аналогичный период температура выросла на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя 1991-2020 годов.

От более экстремальных условий сильно пострадали страны Восточной Европы Средиземноморья.

Пожары из-за аномальной жары в Греции

В августе в Австрии, Финляндии и Испании сообщали об аномально высоких температурах воздуха.

Наблюдавшиеся этим летом экстремальные температурные явления лишь будут усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям для людей и планеты, если мы не примем срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов, — отмечает заместитель руководителя Copernicus Саманта Берджесс. Поделиться

Что известно о катастрофах, вызванных изменениями климата и глобальным потеплением

В прошлом месяце масштабные наводнения были зафиксированы в Судане из-за продолжительных ливней. В результате наводнений пострадало более 300 тыс жителей страны.

Помимо этого стихийные бедствия привели к обострению вспышки холеры в стране.

Ученые также подтвердили, что изменения климата привели к аномальной засухе на территории итальянских островов Сицилия и Сардиния.

Аномальная жара также увеличила разрушительную силу тайфуна "Хайян", прокатившегося по территории Филиппин, Тайваня и Китая, приведя к более чем 100 смертям среди жителей этих стран.