Климатологи из ЕС признали лето 2024 года самым жарким. Что удивило ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатологи из ЕС признали лето 2024 года самым жарким. Что удивило ученых

летняя жара
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Источник:  online.ua

По информации службы мониторинга изменений климата ЕС Copernicus Climate Change Service, лето 2024 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений.

Главные тезисы

  • Лето 2024 года признано самым жарким в истории наблюдений, с рекордно высокими температурами воздуха.
  • Изменения климата ведут к ухудшению климатических условий в Европе, вызывая рост разрушительных последствий, таких как пожары, наводнения, засухи и тайфуны.
  • Прогнозируется дальнейшее усиление аномальных температурных явлений, требующее принятия неотложных мер по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
  • Климатические изменения оказывают негативное влияние на жизнь людей и природу, сопровождаясь масштабными катастрофами и обострением болезней.
  • Экстремальные температурные явления в лето 2024 года привели к серьезным последствиям, таким как наводнения, засухи и увеличение разрушительной силы тайфуна, угрожая жизни и здоровью населения.

Что известно о самом жарком лете за всю историю в 2024 году и возможных последствиях

Европейские климатологи отмечают , что с июня по август этого года глобальная температура выросла на 0,69 градуса выше среднего показателя, зафиксированного в период между 1991 и 2020 годами.

В Европе, в частности, сложилась непростая ситуация. За аналогичный период температура выросла на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя 1991-2020 годов.

От более экстремальных условий сильно пострадали страны Восточной Европы Средиземноморья.

Лето-2024 оказалось самым жарким за всю историю
Пожары из-за аномальной жары в Греции

В августе в Австрии, Финляндии и Испании сообщали об аномально высоких температурах воздуха.

Наблюдавшиеся этим летом экстремальные температурные явления лишь будут усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям для людей и планеты, если мы не примем срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов, — отмечает заместитель руководителя Copernicus Саманта Берджесс.

Что известно о катастрофах, вызванных изменениями климата и глобальным потеплением

В прошлом месяце масштабные наводнения были зафиксированы в Судане из-за продолжительных ливней. В результате наводнений пострадало более 300 тыс жителей страны.

Помимо этого стихийные бедствия привели к обострению вспышки холеры в стране.

Ученые также подтвердили, что изменения климата привели к аномальной засухе на территории итальянских островов Сицилия и Сардиния.

Аномальная жара также увеличила разрушительную силу тайфуна "Хайян", прокатившегося по территории Филиппин, Тайваня и Китая, приведя к более чем 100 смертям среди жителей этих стран.

Изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, наряду с природным явлением Эль-Ниньо, привело к рекордно высоким температурам в начале этого года. Служба изменения климата "Copernicus" сообщила, что ниже средних температур, которые наблюдались в экваториальной части Тихого океана в прошлом месяце, указывают на переход к Ла-Ниньи, более прохладному аналогу Эль-Ниньо.

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