Как выглядит зеленое лето в Антарктике — яркие фото украинских полярников

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» показали, каким ярким бывает лето в Антарктике.
Фото лета в Антарктике
Сейчас в Антарктике лето и температура воздуха колеблется около 0℃.
Полярники отмечают, что нынешним летом самая высокая температура достигла +5℃ (3 января), а самая низкая опустилась до -1,2℃ (12 января).
Ученые рассказывают, что среди местной флоры два вида сосудистых растений. Это антарктический щучник и жемчуженница. Щучник является родственником овса, а жемчуженница принадлежит к семейству гвоздичных.
Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников.
Украинские полярники исследуют, как влияет изменение климата на антарктическую растительность. Для этого они ведут учет кустов и их распространение.
Ученые даже используют дроны для картографирования местности.
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