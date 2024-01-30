Как выглядит зеленое лето в Антарктике — яркие фото украинских полярников

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» показали, каким ярким бывает лето в Антарктике.

Фото лета в Антарктике

Сейчас в Антарктике лето и температура воздуха колеблется около 0℃.

Полярники отмечают, что нынешним летом самая высокая температура достигла +5℃ (3 января), а самая низкая опустилась до -1,2℃ (12 января).

Конечно, при таких условиях снег тает, а Антарктика приобретает зеленый цвет, ведь из-под белого покрова выныривает уникальная антарктическая растительность. Поделиться

Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко 1 из 12

Ученые рассказывают, что среди местной флоры два вида сосудистых растений. Это антарктический щучник и жемчуженница. Щучник является родственником овса, а жемчуженница принадлежит к семейству гвоздичных.

Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников.

Украинские полярники исследуют, как влияет изменение климата на антарктическую растительность. Для этого они ведут учет кустов и их распространение.

А разрастаться антарктическим растениям, кроме изменения климата, помогают… пингвины. Ведь именно они щедро «удобряют» скалы и узкие участки почв, делая их пригодными для озеленения. Поделиться

Ученые даже используют дроны для картографирования местности.