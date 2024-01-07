Украинские полярники показали маленьких пингвинят — фото

Украинские полярники показали маленьких пингвинят

По словам биолога 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадима Ткаченко, на острове Галиндез уже вылупилось из яиц более 750 птенцов субантарктических пингвинов.

В частности, это лишь менее 16% всех яиц, которые пингвины отложили на острове. Полярники говорят, что настоящий "беби-бум", а именно увеличение количества новых пингвинят, начнется где-то в середине января.

Среди малышей есть как совсем маленькие, так и пернатые, уже подросшие и начинающие догонять по размерам своих родителей.

Сообщается, что уже вылупившихся взрослых малышей на острове Галиндез всего 6. Яйца с ними взрослые пингвины отложили в начале ноября. Еще немного, и они смогут перейти в "ясли".

Все остальные пернатые, которые родились позже, несколько недель будут находиться на попечении родителей в уютных гнездах.

Качели для пингвинов в Антарктике

Национальный антарктический научный центр обнародовал видео украинского полярника Александра Милашевского, которому удалось зафиксировать развлечения пингвинов во время морского выезда.

Если ты пингвин в Антарктике — то и качели у тебя подходящие. Во время морского выезда нашим полярникам удалось запечатлеть интересный момент: как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге. Поделиться

Полярники отмечают, что горбушки льда собралась целая пингвиная "тусовка". К субантарктическим пингвинам, более 5 тысяч которых проживает у станции Вернадского, присоединились и пингвины Адели (этих птиц на острове украинских полярников совсем немного).