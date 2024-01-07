Украинские полярники показали маленьких пингвинят — фото

У станции "Академик Вернадский" пернатое пополнение, а вскоре ожидается настоящий "бэби-бум".
Украинские полярники показали маленьких пингвинят
По словам биолога 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадима Ткаченко, на острове Галиндез уже вылупилось из яиц более 750 птенцов субантарктических пингвинов.
В частности, это лишь менее 16% всех яиц, которые пингвины отложили на острове. Полярники говорят, что настоящий "беби-бум", а именно увеличение количества новых пингвинят, начнется где-то в середине января.
Среди малышей есть как совсем маленькие, так и пернатые, уже подросшие и начинающие догонять по размерам своих родителей.
Сообщается, что уже вылупившихся взрослых малышей на острове Галиндез всего 6. Яйца с ними взрослые пингвины отложили в начале ноября. Еще немного, и они смогут перейти в "ясли".
Все остальные пернатые, которые родились позже, несколько недель будут находиться на попечении родителей в уютных гнездах.
Качели для пингвинов в Антарктике
Национальный антарктический научный центр обнародовал видео украинского полярника Александра Милашевского, которому удалось зафиксировать развлечения пингвинов во время морского выезда.
Полярники отмечают, что горбушки льда собралась целая пингвиная "тусовка". К субантарктическим пингвинам, более 5 тысяч которых проживает у станции Вернадского, присоединились и пингвины Адели (этих птиц на острове украинских полярников совсем немного).
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