Українські полярники показали маленьких пінгвінят — фото

Українські полярники показали маленьких пінгвінят

За словами біолога 28-ї Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, на острові Галіндез вже вилупилося із яєць понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.

Зокрема, це лише менше 16% від всіх яєць, які пінгвіни відклали на острові. Відтак полярники кажуть, що справжній "бебі-бум", а саме збільшення кількості нових пінгвінят, розпочнеться десь у середині січня.

Серед малят є як зовсім маленькі, так і пернаті, які вже підросли та починають наздоганяти за розмірами своїх батьків.

Повідомляється, що вже дорослих малят, які вилупилися першими, на острові Галіндез лише 6. Яйця з ними дорослі пінгвіни відклали на початку листопада. Ще трішки, і вони зможуть перейти у "ясла".

Всі інші пернаті, які народилися пізніше, декілька тижнів перебуватимуть під опікою батьків у затишних гніздах.

“Гойдалка” для пінгвінів в Антарктиці

Національний антарктичний науковий центр оприлюднив відео українського полярника Олександра Милашевського, якому вдалося зафіксувати “розваги” пінгвінів під час морського виїзду.

Коли ти пінгвін в Антарктиці — то й гойдалка в тебе відповідна. Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу. Поширити

Полярники відзначають, що окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча “тусовка”. До субантарктичних пінгвінів, понад 5 тисяч яких мешкає біля станції Вернадського, доєдналися й пінгвіни Аделі (цих птахів на острові українських полярників зовсім небагато).