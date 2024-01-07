Українські полярники показали маленьких пінгвінят — фото

Біля станції "Академік Вернадський" пернате поповнення, а невдовзі очікується справжній "бебі-бум".
Українські полярники показали маленьких пінгвінят
За словами біолога 28-ї Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, на острові Галіндез вже вилупилося із яєць понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.
Зокрема, це лише менше 16% від всіх яєць, які пінгвіни відклали на острові. Відтак полярники кажуть, що справжній "бебі-бум", а саме збільшення кількості нових пінгвінят, розпочнеться десь у середині січня.
Серед малят є як зовсім маленькі, так і пернаті, які вже підросли та починають наздоганяти за розмірами своїх батьків.
Повідомляється, що вже дорослих малят, які вилупилися першими, на острові Галіндез лише 6. Яйця з ними дорослі пінгвіни відклали на початку листопада. Ще трішки, і вони зможуть перейти у "ясла".
Всі інші пернаті, які народилися пізніше, декілька тижнів перебуватимуть під опікою батьків у затишних гніздах.
“Гойдалка” для пінгвінів в Антарктиці
Національний антарктичний науковий центр оприлюднив відео українського полярника Олександра Милашевського, якому вдалося зафіксувати “розваги” пінгвінів під час морського виїзду.
Полярники відзначають, що окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча “тусовка”. До субантарктичних пінгвінів, понад 5 тисяч яких мешкає біля станції Вернадського, доєдналися й пінгвіни Аделі (цих птахів на острові українських полярників зовсім небагато).
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