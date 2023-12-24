Українські полярники показали "гойдалку" пінгвінів на айсбергу в Антарктиці — відео
Категорія
Наука та медицина
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Українські полярники показали "гойдалку" пінгвінів на айсбергу в Антарктиці — відео

Пінгвіни
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Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали "гойдалку" пінгвінів на айсбергу.

“Гойдалка” для пінгвінів в Антарктиці

Національний антарктичний науковий центр оприлюднив відео українського полярника Олександра Милашевського, якому вдалося зафіксувати “розваги” пінгвінів під час морського виїзду.

Коли ти пінгвін в Антарктиці — то й гойдалка в тебе відповідна. Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу.

Полярники відзначають, що окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча “тусовка”. До субантарктичних пінгвінів, понад 5 тисяч яких мешкає біля станції Вернадського, доєдналися й пінгвіни Аделі (цих птахів на острові українських полярників зовсім небагато).

Пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан. Сподіваємося, цей ролик подарує вам трохи радісних митей навіть у нинішній непростий час.

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Категорія
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