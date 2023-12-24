Українські полярники показали "гойдалку" пінгвінів на айсбергу в Антарктиці — відео

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали "гойдалку" пінгвінів на айсбергу.
“Гойдалка” для пінгвінів в Антарктиці
Національний антарктичний науковий центр оприлюднив відео українського полярника Олександра Милашевського, якому вдалося зафіксувати “розваги” пінгвінів під час морського виїзду.
Полярники відзначають, що окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча “тусовка”. До субантарктичних пінгвінів, понад 5 тисяч яких мешкає біля станції Вернадського, доєдналися й пінгвіни Аделі (цих птахів на острові українських полярників зовсім небагато).
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