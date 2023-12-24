Украинские полярники показали "качели" пингвинов на айсберге в Антарктике — видео

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» в Антарктиде показали "качели" пингвинов на айсберге.
“Качели” для пингвинов в Антарктике
Национальный антарктический научный центр обнародовал видео украинского полярника Александра Милашевского, которому удалось зафиксировать развлечения пингвинов во время морского выезда.
Полярники отмечают, что на льду собралась целая пингвинная "тусовка". К субантарктическим пингвинам, более 5 тысяч которых проживает у станции Вернадского, присоединились и пингвины Адели (этих птиц на острове украинских полярников совсем немного).
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