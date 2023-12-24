Украинские полярники показали "качели" пингвинов на айсберге в Антарктике — видео
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Наука и медицина
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Украинские полярники показали "качели" пингвинов на айсберге в Антарктике — видео

Пингвины
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Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» в Антарктиде показали "качели" пингвинов на айсберге.

“Качели” для пингвинов в Антарктике

Национальный антарктический научный центр обнародовал видео украинского полярника Александра Милашевского, которому удалось зафиксировать развлечения пингвинов во время морского выезда.

Если ты пингвин в Антарктике — то и качели у тебя подходящие. Во время морского выезда нашим полярникам удалось запечатлеть интересный момент: как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге.

Полярники отмечают, что на льду собралась целая пингвинная "тусовка". К субантарктическим пингвинам, более 5 тысяч которых проживает у станции Вернадского, присоединились и пингвины Адели (этих птиц на острове украинских полярников совсем немного).

Пернатые немного отдохнули, побеседовали между собой и отправились дальше охотиться за крылем в океан. Надеемся, этот ролик подарит вам немного радостных мгновений даже в нынешнее непростое время.

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