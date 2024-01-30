Як виглядає зелене літо в Антарктиці — яскраві фото українських полярників
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Світ
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Як виглядає зелене літо в Антарктиці — яскраві фото українських полярників

Пінгвін

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали, яким яскравим буває літо в Антарктиці.

Фото літа в Антарктиці

Зараз в Антарктиці літо, і температура повітря коливається близько 0℃.

Полярники зазначають, що нинішнього літа найвища досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня).

Звісно, за таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність

Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
Фото: Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко
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Науковці розповідають, що серед місцевої флори — два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.

Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.

Українські полярники досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущиків та їхнє поширення.

А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають… пінгвіни Адже саме вони щедро «удобрюють» скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення.

Учені навіть використовують дрони для картографування місцевості.

Цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики лише починаються, але ми обов’язково розкажемо про їхні результати, — обіцяють полярники.

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Категорія
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