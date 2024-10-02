Стан повітря у Києві знову погіршився — як уберегтися

2 жовтня у столиці України спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Мешканців та гостей міста закликають утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці.

Що відомо про стан повітря у Києві

Як повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:00 він зафіксував підвищення концентрації зважених частинок (пилу).

За попередніми даними, можливою причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.

Раніше з попередженням з цього приводу виступав “Укргідрометцентр”. Він заявляв про те, що 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

Щоб захиститися від наслідків погіршення стану повітря:

закрийте вікна;

мінімізуйте час перебування на вулиці;

пийте багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум.

Окрім того, наголошується, що за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна слідкувати у застосунку “Київ Цифровий”.

В Україні різко зміниться погода

За словами української синоптикині Наталки Діденко, на столицю уже насувається циклон із південного заходу, який і стане причиною сильних дощів.

У Києві вони можуть початися уже 5-6 вересня.

3 жовтня опади накриють західні регіони України, також існує ймовірність дощів на Миколаївщині та Херсонщині, однак незначна.

Прогноз погоди на 3 жовтня (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Попри це, у інших областях України все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо.

Температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20+26 градусів, у західних областях +13+17 градусів. У Києві у четвер буде сухо, тепло, до +22 градусів, вітер південний, невеликий, ввечері рвучкий, — пише Діденко. Поширити

За словами синоптикині, дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода.