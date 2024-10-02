Стан повітря у Києві знову погіршився — як уберегтися

2 жовтня у столиці України спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Мешканців та гостей міста закликають утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці.
Головні тези:
- У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря через підвищену концентрацію зважених частинок.
- Для захисту від наслідків погіршення стану повітря важливо закрити вікна, обмежити час на вулиці та вживати більше чистої води.
- Синоптикиня Наталка Діденко попередила, якою буде погода в Україні найближчими днями.
Що відомо про стан повітря у Києві
Як повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:00 він зафіксував підвищення концентрації зважених частинок (пилу).
За попередніми даними, можливою причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.
Раніше з попередженням з цього приводу виступав “Укргідрометцентр”. Він заявляв про те, що 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
Щоб захиститися від наслідків погіршення стану повітря:
закрийте вікна;
мінімізуйте час перебування на вулиці;
пийте багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум.
Окрім того, наголошується, що за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна слідкувати у застосунку “Київ Цифровий”.
В Україні різко зміниться погода
За словами української синоптикині Наталки Діденко, на столицю уже насувається циклон із південного заходу, який і стане причиною сильних дощів.
У Києві вони можуть початися уже 5-6 вересня.
3 жовтня опади накриють західні регіони України, також існує ймовірність дощів на Миколаївщині та Херсонщині, однак незначна.
Попри це, у інших областях України все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо.
За словами синоптикині, дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода.
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