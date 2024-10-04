Исследователи из США определили последствия воздействия загрязненного воздуха на детей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи из США определили последствия воздействия загрязненного воздуха на детей

Загрязненный воздух
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Источник:  online.ua

Команда американских ученых из Калифорнийского университета проанализировала более 40 предварительных исследований по влиянию загрязненного воздуха на мозг детей и связанные с этим изменения.

Главные тезисы

  • Загрязненный воздух увеличивает риск преждевременных рождений и заболеваний дыхательной системы у детей.
  • Воздействие загрязненного воздуха приводит к изменениям в объеме мозжечка и мозолистого тела у детей, что может негативно сказаться на нервной системе.
  • Исследования показывают, что загрязненный воздух влияет на микроархитектуру мозгового вещества и уровни маркеров нейронной целостности, что может повлиять на развитие нервной системы детей.
  • Анализ влияния загрязненного воздуха на развитие детского мозга может быть основой для создания программ по улучшению экологической ситуации в опасных регионах.
  • Масштабный анализ исследований подтверждает большую уязвимость детей и подростков перед воздействием загрязненного воздуха на их мозг и нервную систему.

Как загрязненный воздух влияет на мозг детей

Как отмечается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, проанализировав многочисленные исследования, американские ученые пришли к выводу, что в условиях загрязненного воздуха растет количество преждевременных рождений, а младенцы имеют значительно более низкий вес, высокий риск возникновения дыхательных, сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний.

Анализ этих исследований признает большую уязвимость детей и подростков перед загрязненным воздухом, поскольку они поглощают больше вредных веществ на единицу массы тела и значительную часть времени проводят на улице.

Загрязнение воздуха влияет на развитие мозга у детей и подростков
Загрязнение воздуха

Команда ученых под руководством Камелии Хостинар систематически проанализировала 40 исследований влияния загрязнения воздуха на развитие мозга у детей.

Анализы свидетельствуют о том, что загрязненный воздух во время беременности и в течение первого года после рождения ребенка влияет на уменьшение объема серого вещества в мозжечке у подростков и меньший объем белого вещества в некоторых областях мозга у детей.

Какие изменения в мозге детей вызывает загрязненный воздух

Кроме этого, ученые отмечают уменьшение объема мозолистого тела у детей вследствие существования в условиях загрязненного воздуха.

Ученые отмечают, что высокий уровень загрязненности воздуха во время беременности и в раннем детстве влияют на изменение микроархитектуры мозгового вещества и увеличение клеточного состава.

В частности, в условиях повышенного содержания меди в воздухе приводит к изменениям в белом веществе вблизи хвостового ядра.

По результатам нескольких других исследований была выявлена связь между загрязненным воздухом и изменением уровней маркеров нейронной целостности и метаболизма, включая маркеры метилирования ДНК генов, связанных с развитием нервной системы.

По мнению американских ученых, масштабный анализ обобщает данные о влиянии загрязнения воздуха на развитие детского мозга.

Это может служить основой для разработки профилактических программ в регионах с неблагоприятной экологией.

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