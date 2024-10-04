Команда американских ученых из Калифорнийского университета проанализировала более 40 предварительных исследований по влиянию загрязненного воздуха на мозг детей и связанные с этим изменения.

Как загрязненный воздух влияет на мозг детей

Как отмечается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, проанализировав многочисленные исследования, американские ученые пришли к выводу, что в условиях загрязненного воздуха растет количество преждевременных рождений, а младенцы имеют значительно более низкий вес, высокий риск возникновения дыхательных, сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний.

Анализ этих исследований признает большую уязвимость детей и подростков перед загрязненным воздухом, поскольку они поглощают больше вредных веществ на единицу массы тела и значительную часть времени проводят на улице.

Загрязнение воздуха

Команда ученых под руководством Камелии Хостинар систематически проанализировала 40 исследований влияния загрязнения воздуха на развитие мозга у детей.

Анализы свидетельствуют о том, что загрязненный воздух во время беременности и в течение первого года после рождения ребенка влияет на уменьшение объема серого вещества в мозжечке у подростков и меньший объем белого вещества в некоторых областях мозга у детей.

Какие изменения в мозге детей вызывает загрязненный воздух

Кроме этого, ученые отмечают уменьшение объема мозолистого тела у детей вследствие существования в условиях загрязненного воздуха.

Ученые отмечают, что высокий уровень загрязненности воздуха во время беременности и в раннем детстве влияют на изменение микроархитектуры мозгового вещества и увеличение клеточного состава.

В частности, в условиях повышенного содержания меди в воздухе приводит к изменениям в белом веществе вблизи хвостового ядра.

По результатам нескольких других исследований была выявлена связь между загрязненным воздухом и изменением уровней маркеров нейронной целостности и метаболизма, включая маркеры метилирования ДНК генов, связанных с развитием нервной системы.

По мнению американских ученых, масштабный анализ обобщает данные о влиянии загрязнения воздуха на развитие детского мозга.

Это может служить основой для разработки профилактических программ в регионах с неблагоприятной экологией.