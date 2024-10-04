Команда американских ученых из Калифорнийского университета проанализировала более 40 предварительных исследований по влиянию загрязненного воздуха на мозг детей и связанные с этим изменения.
Главные тезисы
- Загрязненный воздух увеличивает риск преждевременных рождений и заболеваний дыхательной системы у детей.
- Воздействие загрязненного воздуха приводит к изменениям в объеме мозжечка и мозолистого тела у детей, что может негативно сказаться на нервной системе.
- Исследования показывают, что загрязненный воздух влияет на микроархитектуру мозгового вещества и уровни маркеров нейронной целостности, что может повлиять на развитие нервной системы детей.
- Анализ влияния загрязненного воздуха на развитие детского мозга может быть основой для создания программ по улучшению экологической ситуации в опасных регионах.
- Масштабный анализ исследований подтверждает большую уязвимость детей и подростков перед воздействием загрязненного воздуха на их мозг и нервную систему.
Как загрязненный воздух влияет на мозг детей
Как отмечается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, проанализировав многочисленные исследования, американские ученые пришли к выводу, что в условиях загрязненного воздуха растет количество преждевременных рождений, а младенцы имеют значительно более низкий вес, высокий риск возникновения дыхательных, сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний.
Анализ этих исследований признает большую уязвимость детей и подростков перед загрязненным воздухом, поскольку они поглощают больше вредных веществ на единицу массы тела и значительную часть времени проводят на улице.
Команда ученых под руководством Камелии Хостинар систематически проанализировала 40 исследований влияния загрязнения воздуха на развитие мозга у детей.
Анализы свидетельствуют о том, что загрязненный воздух во время беременности и в течение первого года после рождения ребенка влияет на уменьшение объема серого вещества в мозжечке у подростков и меньший объем белого вещества в некоторых областях мозга у детей.
Какие изменения в мозге детей вызывает загрязненный воздух
Кроме этого, ученые отмечают уменьшение объема мозолистого тела у детей вследствие существования в условиях загрязненного воздуха.
Ученые отмечают, что высокий уровень загрязненности воздуха во время беременности и в раннем детстве влияют на изменение микроархитектуры мозгового вещества и увеличение клеточного состава.
В частности, в условиях повышенного содержания меди в воздухе приводит к изменениям в белом веществе вблизи хвостового ядра.
По результатам нескольких других исследований была выявлена связь между загрязненным воздухом и изменением уровней маркеров нейронной целостности и метаболизма, включая маркеры метилирования ДНК генов, связанных с развитием нервной системы.
По мнению американских ученых, масштабный анализ обобщает данные о влиянии загрязнения воздуха на развитие детского мозга.
Это может служить основой для разработки профилактических программ в регионах с неблагоприятной экологией.
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