По словам врача-пульмонолога Анны Аникеевой, жителям украинской столицы на фоне высокого уровня загрязненности воздуха следует держать окна закрытыми и пытаться сократить пребывание на улице.
Главные тезисы
- Держите окна закрытыми и сократите время пребывания на улице для защиты от загрязненного воздуха в Киеве осенью.
- Используйте кондиционеры, вентиляционные системы и гепофильтры для защиты от негативных последствий загрязнения воздуха.
- Увеличьте потребление воды, употребляйте больше овощей и ограничьте занятия спортом на улице для улучшения состояния здоровья в условиях ухудшения качества воздуха в столице.
- Причинами ухудшения качества воздуха в Киеве осенью являются перепады температуры, повышенная влажность, пожары в экосистемах, включая горение торфяников.
- Исключите занятия спортом на улице, увеличьте потребление воды и употребляйте больше овощей для защиты от последствий повышенного уровня загрязненности воздуха.
Как киевлянам защититься от последствий высокого уровня загрязненности воздуха
Аникеева посоветовала использовать кондиционеры и системы вентиляции, при наличии гепофильтры.
По ее словам, можно использовать увлажнители воздуха с целью оседания пыли на полу.
Пульмонолог советует исключить занятия спортом на улице, увеличить потребление воды в день до двух-трех литров, есть больше овощей.
Что влияет на ухудшение качества воздуха в Киеве осенью
По информации представителей Минприроды и природных ресурсов, ухудшение качества воздуха в Киеве осенью связано с резкими перепадами температуры, повышенной влажностью и масштабными пожарами в экосистемах.
Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стали горения торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.
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