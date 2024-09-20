По словам врача-пульмонолога Анны Аникеевой, жителям украинской столицы на фоне высокого уровня загрязненности воздуха следует держать окна закрытыми и пытаться сократить пребывание на улице.

Как киевлянам защититься от последствий высокого уровня загрязненности воздуха

Аникеева посоветовала использовать кондиционеры и системы вентиляции, при наличии гепофильтры.

По ее словам, можно использовать увлажнители воздуха с целью оседания пыли на полу.

Пульмонолог советует исключить занятия спортом на улице, увеличить потребление воды в день до двух-трех литров, есть больше овощей.

Что влияет на ухудшение качества воздуха в Киеве осенью

По информации представителей Минприроды и природных ресурсов, ухудшение качества воздуха в Киеве осенью связано с резкими перепадами температуры, повышенной влажностью и масштабными пожарами в экосистемах.

Каждый год осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, вызывающие накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из разных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения, подчеркнули в министерстве. Поделиться