Врачи дали советы киевлянам по защите от загрязненного воздуха
Категория
Украина
Дата публикации

Врачи дали советы киевлянам по защите от загрязненного воздуха

КГГА
Загрязнение воздуха в Киеве
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По словам врача-пульмонолога Анны Аникеевой, жителям украинской столицы на фоне высокого уровня загрязненности воздуха следует держать окна закрытыми и пытаться сократить пребывание на улице.

Главные тезисы

  • Держите окна закрытыми и сократите время пребывания на улице для защиты от загрязненного воздуха в Киеве осенью.
  • Используйте кондиционеры, вентиляционные системы и гепофильтры для защиты от негативных последствий загрязнения воздуха.
  • Увеличьте потребление воды, употребляйте больше овощей и ограничьте занятия спортом на улице для улучшения состояния здоровья в условиях ухудшения качества воздуха в столице.
  • Причинами ухудшения качества воздуха в Киеве осенью являются перепады температуры, повышенная влажность, пожары в экосистемах, включая горение торфяников.
  • Исключите занятия спортом на улице, увеличьте потребление воды и употребляйте больше овощей для защиты от последствий повышенного уровня загрязненности воздуха.

Как киевлянам защититься от последствий высокого уровня загрязненности воздуха

Аникеева посоветовала использовать кондиционеры и системы вентиляции, при наличии гепофильтры.

По ее словам, можно использовать увлажнители воздуха с целью оседания пыли на полу.

Пульмонолог советует исключить занятия спортом на улице, увеличить потребление воды в день до двух-трех литров, есть больше овощей.

Что влияет на ухудшение качества воздуха в Киеве осенью

По информации представителей Минприроды и природных ресурсов, ухудшение качества воздуха в Киеве осенью связано с резкими перепадами температуры, повышенной влажностью и масштабными пожарами в экосистемах.

Каждый год осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, вызывающие накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из разных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения, подчеркнули в министерстве.

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стали горения торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

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