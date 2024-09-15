По словам заместителя руководителя Госагентства водных ресурсов Игоря Гопчака, загрязненная вода из Десны досталась Киевской области, однако у киевлян нет поводов для волнения.

Что известно о следовании загрязненной воды из Десны в Киевскую область

На сегодняшний момент мы наблюдаем, что загрязнение дошло до 336 км от впадения в реку Десна, то есть оно уже попало в Киевскую область, между селами Летки и Рожны. Основная концентрация еще в Черниговской области между селами Остер и Максим, но уже первые признаки изменения цвета и мути замечаем в Киевской области, — отметил Гопчак. Поделиться

Он подчеркнул, что жителям Киева не следует беспокоиться, ведь ситуация находится под полным контролем.

Загрязнение Десны

В пятницу приехали из-за границы дополнительные 120 тонн активированного угля, которые будут дополнительно использовать в очистке воды, и поставлены дополнительные боны и реагенты. Они могут забрать и запах, и органическое вещество, то есть жители Киева будут снабжены питьевой водой в соответствии с нормативами качества, — объясняет Гопчак. Поделиться

Что известно о последствиях загрязнения рек Сейм и Десна

По словам первого заместителя главы Минприроды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в направлении Киевской области, может напрямую не добраться до Киева.

Краснолуцкий подчеркнул, что в тот момент, когда в Киевской области зафиксируют приближение пятна загрязненной воды из Сейма и Десны, концентрация грязи в воде будет уже значительно меньше.

Чиновник отметил, что в настоящее время в реке Сейм фиксируется уменьшение уровня загрязненности, в частности, растет уровень кислорода в воде.

В то же время попадание загрязненной воды в реку Десна продолжается.

Краснолуцкий пояснил, что поскольку пятно загрязненной воды не имеет аналогии с нефтяными пятнами при попадании нефтепродуктов в воду, его распространение нельзя задержать каким-либо способом.

По словам высокопоставленного должностного лица Минокружения, уровень загрязнения можно частично уменьшить за счет разбавления чистой водой.