По словам заместителя руководителя Госагентства водных ресурсов Игоря Гопчака, загрязненная вода из Десны досталась Киевской области, однако у киевлян нет поводов для волнения.
Главные тезисы
- Загрязненная вода из Десны добралась до Киевской области, но ситуация находится под контролем благодаря проведению дополнительных мероприятий по очистке водоемов.
- Последствия загрязнения рек Сейм и Десна могут не напрямую повлиять на Киев из-за уменьшения уровня загрязненности и усилий по разбавлению воды.
- Уровень загрязнения воды можно частично снизить путем разбавления чистой воды, но распространение загрязнения нельзя полностью остановить.
- Жители Киева будут обеспечены питьевой водой в соответствии с нормативами качества благодаря проведению соответствующих мероприятий и использованию активированных углей и реагентов.
- Важно понимать, что уровень загрязнения воды из Десны и рек Сейм может быть частично снижен разбавлением чистой водой, но необходимо принимать дополнительные меры по очистке и контролю за состоянием водных ресурсов.
Что известно о следовании загрязненной воды из Десны в Киевскую область
Он подчеркнул, что жителям Киева не следует беспокоиться, ведь ситуация находится под полным контролем.
Что известно о последствиях загрязнения рек Сейм и Десна
По словам первого заместителя главы Минприроды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в направлении Киевской области, может напрямую не добраться до Киева.
Краснолуцкий подчеркнул, что в тот момент, когда в Киевской области зафиксируют приближение пятна загрязненной воды из Сейма и Десны, концентрация грязи в воде будет уже значительно меньше.
Чиновник отметил, что в настоящее время в реке Сейм фиксируется уменьшение уровня загрязненности, в частности, растет уровень кислорода в воде.
В то же время попадание загрязненной воды в реку Десна продолжается.
Краснолуцкий пояснил, что поскольку пятно загрязненной воды не имеет аналогии с нефтяными пятнами при попадании нефтепродуктов в воду, его распространение нельзя задержать каким-либо способом.
По словам высокопоставленного должностного лица Минокружения, уровень загрязнения можно частично уменьшить за счет разбавления чистой водой.
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