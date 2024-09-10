В Минзащиты окружающей среды предупредили о приближении загрязненной воды из Сейма и Десны к Киевщине
Категория
Украина
Дата публикации

В Минзащиты окружающей среды предупредили о приближении загрязненной воды из Сейма и Десны к Киевщине

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Загрязнение рек
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Аналитики из Укргидрометцентра прогнозируют, что загрязненная в реках Сейм и Десна вода достанется Киевской области где-то в период с 14 по 16 сентября.

Главные тезисы

  • Угроза загрязненной воды из рек Сейм и Десна приближается к Киевской области, аналитики прогнозируют ее прибытие в период с 14 по 16 сентября.
  • Сотрудничество властей Киевской области с водоканалом направлено на разработку мер предосторожности в случае ухудшения качества воды.
  • Потемнение воды и гибель рыбы фиксируются в некоторых районах рек Сейм и Десна, но пока не обнаружены превышения загрязнения в питьевой воде в Киевской области.
  • Причина загрязнения рек Сейм и Десна связана с сбросом нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино, однако угрозы для населения отсутствуют.
  • Структуры мониторинга активно следят за качеством воды и постоянно обновляют данные о состоянии рек Сейм и Десна для предотвращения возможных последствий загрязнения.

Как в Киевской области готовятся к приближению загрязненной воды из Сейма и Десны

В Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов отметили, что сотрудничают с ЧАО "АК "Киевводоканал" в разработке мероприятий на случай вероятного ухудшения состояния воды возле питьевых водозаборов в Киевской области.

Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но подчеркиваем, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют, — отмечается в сообщении Мин защиты окружающей среды.

Отмечается, что лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ регулярно усиленно мониторят воды из Сейма и Десны, в частности, в районе питьевых водозаборов в Киевской области.

В отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям — не обнаружены, — отмечают в ведомстве.

Кроме этого в Минзащиты окружающей среды сообщили о ситуации с состоянием воды в реке Десна. В частности, по состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (возле с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну.

Загрязненная вода из рек Сейм и Десны направляется в Киевскую область
Загрязнение рек Сейм и Десна

При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению признаки загрязнения не зафиксированы, подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что вблизи Чернигова фиксируется улучшение ситуации и редкие факты гибели рыбы.

В целом по Десне в Черниговской области идет процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в с. Боромики и Чернигов.

Превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза фиксируется в с. Пекарев, с. Боромики и Чернигов.

Содержание железа общего в пунктах с. Боромики и Чернигов превышен в 2,3 раза.

В Минзащиты окружающей среды информируют, что в реке Сейм в Сумской и Черниговской области постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако все еще находится ниже нормы.

Что известно о причинах загрязнения реки Сейм и из-за нее Десны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что причиной загрязнения реки Сейм на территории РФ стал сброс нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино.

Шмыгаль отметил, что угрозы жизни и здоровью людей нет. В частности, угрозы для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на Днепре Киева — тоже нет.

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