Аналітики з Укргідрометцентру прогнозують, що забруднена у річках Сейм та Десна вода дістанеться Київської області десь у період з 14 по 16 вересня.

Як на Київщині готуються до наближення забрудненої води з Сейму та Десни

В Міндовкілля та та природних ресурсів зазначили, що співпрацюють з ПрАТ "АК "Київводоканал" у розробці заходів на випадок ймовірного погіршення стану води біля питних водозаборів на Київщині.

Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні, — зазначається у повідомленні Міндовкілля. Поширити

Зазначається, що лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ регулярно посиленно моніторять води з Сейму та Десни, зокрема, в районі питних водозаборів у Київській області.

Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками — не виявлені, — наголошують у відомстві. Поширити

Окрім цього в Міндовкілля повідомили щодо ситуації зі станом води у річці Десна. Зокрема, станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну.

Забруднення річок Сейм та Десна

При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії — ознаки забруднення не зафіксовані, — підкреслюють у відомстві. Поширити

Зазначається, що поблизу Чернігова фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби.

В цілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по річищі річки. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів.

Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раза фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів.

Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раза.

В Міндовкіллі інформують, що у річці Сейм у Сумській та Чернігівській області поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми.

Що відомо про причини забруднення речки Сейм і через неї Десни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що причиною забруднення річки Сейм на території РФ стало скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно.

Шмигаль відзначив, що загрози для життя й здоров'я людей немає. Зокрема загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на Дніпрі Києва — також немає.