Аналітики з Укргідрометцентру прогнозують, що забруднена у річках Сейм та Десна вода дістанеться Київської області десь у період з 14 по 16 вересня.
Головні тези:
- Аналіз експертів підтверджує наближення забрудненої води з річок Сейм та Десна до Київщини.
- Власті Київщини співпрацюють з водоканалом для розробки заходів на випадок погіршення якості води внаслідок забруднення.
- Обстеження лабораторій підтверджує відсутність показників забруднення у питній воді на Київщині.
- Стан забруднення річок Сейм та Десна залишається під контролем, але фіксується потемніння води та загибель риби у деяких районах.
- Причини забруднення водойм були пов'язані з скиданням нечистот у російському місті Тьоткіно, проте загрози для населення не виявлені.
Як на Київщині готуються до наближення забрудненої води з Сейму та Десни
В Міндовкілля та та природних ресурсів зазначили, що співпрацюють з ПрАТ "АК "Київводоканал" у розробці заходів на випадок ймовірного погіршення стану води біля питних водозаборів на Київщині.
Зазначається, що лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ регулярно посиленно моніторять води з Сейму та Десни, зокрема, в районі питних водозаборів у Київській області.
Окрім цього в Міндовкілля повідомили щодо ситуації зі станом води у річці Десна. Зокрема, станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну.
Зазначається, що поблизу Чернігова фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби.
В цілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по річищі річки. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів.
Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раза фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів.
Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раза.
В Міндовкіллі інформують, що у річці Сейм у Сумській та Чернігівській області поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми.
Що відомо про причини забруднення речки Сейм і через неї Десни
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що причиною забруднення річки Сейм на території РФ стало скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно.
Шмигаль відзначив, що загрози для життя й здоров'я людей немає. Зокрема загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на Дніпрі Києва — також немає.
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