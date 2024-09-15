Забруднення Десни дійшло до Київщини ― що важливо знати
Категорія
Україна
Дата публікації

Забруднення Десни дійшло до Київщини ― що важливо знати

Київ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами заступника керівника Держагентства водних ресурсів Ігоря Гопчака, забруднена вода з Десни дісталась Київської області, однак у киян не має приводів для хвилювання. 

Головні тези:

  • Забруднена вода з Десни дісталась Київської області, але ситуація перебуває під повним контролем.
  • Додаткові заходи, такі як використання активованого вугілля та реагентів, проводяться для очищення води водойм Десни.
  • Наслідки забруднення річок Сейм та Десна можуть не безпосередньо дістатися міста Києва через зменшення рівня забрудненості.
  • Рівень забруднення води можна частково зменшити шляхом розбавлення чистою водою, але поширення забруднення не можна зупинити.
  • Мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості завдяки проведенню відповідних заходів.

Що відомо про прямування забрудненої води з Десни до Київської області

На сьогоднішній момент ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336 км від впадіння в річку Десна, тобто воно вже потрапило в Київську область, між селами Літки та Рожни. Основна концентрація ще в Чернігівській області між селами Остер та Максим, але вже перші ознаки щодо зміни кольору й каламуті помічаємо в Київській області, — зазначив Гопчак.

Він підкреслив, що жителям Києва не слід перейматись, адже ситуація перебуває під повним контролем.

Забруднена вода з Десни дійшла до Київської області
Забруднення Десни

У п'ятницю приїхали з-за кордону додаткові 120 тон активованого вугілля, які будуть додатково використовувати в очищенні води, і поставлено додаткові бони, і реагенти. Вони можуть забрати і запах, і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості, — пояснює Гопчак.

Що відомо про наслідки забруднення річок Сейм та Десна

За словами першого заступника глави Міндовкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна, що прямує у напрямку Київської області, може безпосередньо не дістатись Києва.

Краснолуцький підкреслив, що у той момент, коли на Київщині зафіксують наближення плями забрудненої води з Сейму та Десни, концентрація бруду у воді буде вже значно меншою.

Посадовець зазначив, що наразі у річці Сейм фіксується зменшення рівня забрудненості, зокрема, зростає рівень кисню у воді.

У той же час потрапляння забрудненої води до річки Десна триває.

Краснолуцький пояснив, що оскільки пляма забрудненої води не має аналогії з нафтовими плямами під час потрапляння нафтопродуктів у воду, її поширення не можна затримати у якийсь спосіб.

За словами висопосадовця Міндовкілля, рівень забруднення можна частково зменшити за рахунок розбавлення чистою водою.

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