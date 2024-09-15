За словами заступника керівника Держагентства водних ресурсів Ігоря Гопчака, забруднена вода з Десни дісталась Київської області, однак у киян не має приводів для хвилювання.
Головні тези:
- Забруднена вода з Десни дісталась Київської області, але ситуація перебуває під повним контролем.
- Додаткові заходи, такі як використання активованого вугілля та реагентів, проводяться для очищення води водойм Десни.
- Наслідки забруднення річок Сейм та Десна можуть не безпосередньо дістатися міста Києва через зменшення рівня забрудненості.
- Рівень забруднення води можна частково зменшити шляхом розбавлення чистою водою, але поширення забруднення не можна зупинити.
- Мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості завдяки проведенню відповідних заходів.
Що відомо про прямування забрудненої води з Десни до Київської області
Він підкреслив, що жителям Києва не слід перейматись, адже ситуація перебуває під повним контролем.
Що відомо про наслідки забруднення річок Сейм та Десна
За словами першого заступника глави Міндовкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна, що прямує у напрямку Київської області, може безпосередньо не дістатись Києва.
Краснолуцький підкреслив, що у той момент, коли на Київщині зафіксують наближення плями забрудненої води з Сейму та Десни, концентрація бруду у воді буде вже значно меншою.
Посадовець зазначив, що наразі у річці Сейм фіксується зменшення рівня забрудненості, зокрема, зростає рівень кисню у воді.
У той же час потрапляння забрудненої води до річки Десна триває.
Краснолуцький пояснив, що оскільки пляма забрудненої води не має аналогії з нафтовими плямами під час потрапляння нафтопродуктів у воду, її поширення не можна затримати у якийсь спосіб.
За словами висопосадовця Міндовкілля, рівень забруднення можна частково зменшити за рахунок розбавлення чистою водою.
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