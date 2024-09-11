Зона забруднення річки Десни на Чернігівщині збільшилася. Що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Зона забруднення річки Десни на Чернігівщині збільшилася. Що відбувається

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Десна

Зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині. У Сеймі фіксується покращення якості води.

Головні тези:

  • Зона забруднення річки Десни на Чернігівщині розширилася до села Ладинка, спровокована скиданням нечистот з цукрового заводу в Росії.
  • Стан води в річці Сейм на Чернігівщині зазнає покращення, що підтверджується аналізами відібраних проб води.
  • Аналітики прогнозують, що забруднена вода з річок Сейм та Десна може дістатися Київщини у середній вересневий період, тому вживаються заходи на випадок забруднення питної води.

Зона забруднення у Десні вже під Черніговом

Оперативні дані щодо ситуації на річках Десна та Сейм оприлюднило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка підіймається з дна річки. Нижче по течії — ознаки забруднення не фіксуються.

За результатами проб води, відібраних 10 вересня у Десні та Сеймі, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткіно Курської області РФ.

Найгірші значення основних показників забруднення на Десні фіксуються у пунктах с.Боромики та м.Чернігів.

Водночас станом на 11 вересня відбувається покращення якості води у Сеймі на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів м.Києва та м.Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

На Київщині готуються до наближення забрудненої води з Сейму та Десни

Аналітики з Укргідрометцентру прогнозують, що забруднена у річках Сейм та Десна вода дістанеться Київської області десь у період з 14 по 16 вересня. 

В Міндовкілля зазначили, що співпрацюють з ПрАТ "АК "Київводоканал" у розробці заходів на випадок ймовірного погіршення стану води біля питних водозаборів на Київщині.

Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що причиною забруднення річки Сейм на території РФ стало скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно.

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