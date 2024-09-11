Зона забруднення річки Десни на Чернігівщині збільшилася. Що відбувається

Зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині. У Сеймі фіксується покращення якості води.
Головні тези:
- Зона забруднення річки Десни на Чернігівщині розширилася до села Ладинка, спровокована скиданням нечистот з цукрового заводу в Росії.
- Стан води в річці Сейм на Чернігівщині зазнає покращення, що підтверджується аналізами відібраних проб води.
- Аналітики прогнозують, що забруднена вода з річок Сейм та Десна може дістатися Київщини у середній вересневий період, тому вживаються заходи на випадок забруднення питної води.
Зона забруднення у Десні вже під Черніговом
Оперативні дані щодо ситуації на річках Десна та Сейм оприлюднило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
За результатами проб води, відібраних 10 вересня у Десні та Сеймі, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткіно Курської області РФ.
Найгірші значення основних показників забруднення на Десні фіксуються у пунктах с.Боромики та м.Чернігів.
Водночас станом на 11 вересня відбувається покращення якості води у Сеймі на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.
Якість води річки Десна у місцях водозаборів м.Києва та м.Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні.
На Київщині готуються до наближення забрудненої води з Сейму та Десни
Аналітики з Укргідрометцентру прогнозують, що забруднена у річках Сейм та Десна вода дістанеться Київської області десь у період з 14 по 16 вересня.
В Міндовкілля зазначили, що співпрацюють з ПрАТ "АК "Київводоканал" у розробці заходів на випадок ймовірного погіршення стану води біля питних водозаборів на Київщині.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що причиною забруднення річки Сейм на території РФ стало скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно.
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