Зона загрязнения реки Десны в Черниговской области увеличилась. Что происходит

Зона загрязнения Десны продвинулась до села Ладинка на Черниговщине. В Сейме фиксируется улучшение качества воды.

Зона загрязнения в Десне уже под Черниговом

Оперативные данные по ситуации на реках Десна и Сейм обнародовало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось в с. Ладынь на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, поднимающаяся со дна реки. Ниже по течению признаки загрязнения не фиксируются. Поделиться

По результатам проб воды, отобранных 10 сентября в Десне и Сейме, фиксируется загрязнение органического характера, попавшее 14 августа в реку Сейм с сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

Худшие значения основных показателей загрязнения на Десне фиксируются в пунктах Боромики и Черниговов.

В то же время на 11 сентября происходит улучшение качества воды в Сейме на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.

Качество воды реки Десна в местах водозаборов Киева и Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для водозабора отсутствуют.

В Киевской области готовятся к приближению загрязненной воды из Сейма и Десны

Аналитики из Укргидрометцентра прогнозируют, что загрязненная в реках Сейм и Десна вода достанется Киевской области где-то в период с 14 по 16 сентября.

В Минсреде отметили, что сотрудничают с ЧАО "АК "Киевводоканал" в разработке мероприятий на случай вероятного ухудшения состояния воды возле питьевых водозаборов в Киевской области.

Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил, но подчеркиваем, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют. Поделиться

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что причиной загрязнения реки Сейм на территории РФ стал сброс нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино.