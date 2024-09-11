Зона загрязнения реки Десны в Черниговской области увеличилась. Что происходит

Зона загрязнения Десны продвинулась до села Ладинка на Черниговщине. В Сейме фиксируется улучшение качества воды.
Главные тезисы
- Зона загрязнения реки Десны в Черниговской области расширилась до села Ладинка из-за сброса нечистот с сахарного завода в России.
- Состояние воды в реке Сейм на Черниговщине улучшается, что подтверждается анализами проб воды.
- Прогнозируется, что загрязненная вода из рек Сейм и Десна может добраться до Киевщины в середине сентября: принимаются меры по обеспечению безопасности питьевой воды.
Зона загрязнения в Десне уже под Черниговом
Оперативные данные по ситуации на реках Десна и Сейм обнародовало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
По результатам проб воды, отобранных 10 сентября в Десне и Сейме, фиксируется загрязнение органического характера, попавшее 14 августа в реку Сейм с сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.
Худшие значения основных показателей загрязнения на Десне фиксируются в пунктах Боромики и Черниговов.
В то же время на 11 сентября происходит улучшение качества воды в Сейме на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.
Качество воды реки Десна в местах водозаборов Киева и Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для водозабора отсутствуют.
В Киевской области готовятся к приближению загрязненной воды из Сейма и Десны
Аналитики из Укргидрометцентра прогнозируют, что загрязненная в реках Сейм и Десна вода достанется Киевской области где-то в период с 14 по 16 сентября.
В Минсреде отметили, что сотрудничают с ЧАО "АК "Киевводоканал" в разработке мероприятий на случай вероятного ухудшения состояния воды возле питьевых водозаборов в Киевской области.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что причиной загрязнения реки Сейм на территории РФ стал сброс нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино.
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