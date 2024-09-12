Чи загрожує Києву забруднена вода з Сейму та Десни ― відповідь Міндовкілля
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи загрожує Києву забруднена вода з Сейму та Десни ― відповідь Міндовкілля

Наслідки забруднення Сейму та Десни
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами першого заступника глави Міндовкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна, що прямує у напрямку Київської області, може безпосередньо не дістатись Києва.

Головні тези:

  • Пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна може не дістатись Києва через розбавлення чистою водою та процес очищення.
  • У річці Сейм спостерігається зменшення рівня забрудненості та росте рівень кисню у воді, що дозволяє частково зменшити концентрацію бруду.
  • Забруднення води потрапило до України через річку Сейм, але рухається в напрямку Києва через річку Десна, яка розбавляє концентрацію забруднення.
  • У разі наближення забрудненої води до Києва, "Київводоканал" готовий до проведення очищення води для міста.

Чому киянам не варто боятись забрудненої води з Сейму та Десни

Краснолуцький підкреслив, що у той момент, коли на Київщині зафіксують наближення плями забрудненої води з Сейму та Десни, концентрація бруду у воді буде вже значно меншою.

Посадовець зазначив, що наразі у річці Сейм фіксується зменшення рівня забрудненості, зокрема, зростає рівень кисню у воді.

У той же час потрапляння забрудненої води до річки Десна триває.

В Міндовкілля оцінили загрозу наближення забрудненої води з Сейму та Десни до Києва
Наслідки забруднення Сейму та Десни

Краснолуцький пояснив, що оскільки пляма забрудненої води не має аналогії з нафтовими плямами під час потрапляння нафтопродуктів у воду, її поширення не можна затримати у якийсь спосіб.

За словами висопосадовця Міндовкілля, рівень забруднення можна частково зменшити за рахунок розбавлення чистою водою.

Однак він зазначив, що на території Сумської та Чернігівської областей не має водосховищ з настільки великим обсягом чистої води.

Як в Україні проводять очистку забрудненої води у Десні

Краснолуцький додав, що наразі фахівці проводять аерацію, що дозволяє частково сповільнити рух забрудненої води та знизити рівень забрудненості.

Крім того Десна має свої притоки, які будуть розбавляти цю концентрацію. Десна набагато більша ніж Сейм, тому є така думка наших науковців, експертів, що до Києва ця пляма може не дійти, а якщо й дійде, то точно не буде такої високої концентрації, як спостерігалося в річці Сейм і яку спостерігаємо в Чернігові, — наголошує заступник глави Міндовкілля.

14 серпня в річці Сейм почали фіксувати забруднення території і лабораторні дослідження показали, що воно відбувається органічними речовинами.

Якщо спостерігати за космознімками і це підтверджують дані аналізу, то, скоріш за все, це були викиди стічних вод з цукрового заводу, який знаходиться на території РФ, — припускає Краснолуцький.

За його словами, забруднена вода потрапила до України через річку Сейм. Він зазначив, що на сьогодні забруднення дійшло до Чернігівської області і рухається в сторону Києва.

У зв’язку з розбавленням води річкою Десна це вже не суццільне забрудннення, а йдуть певні фрагментації і концентрація та запах зменшується, — наголошує Краснолуцький.

Він також зазначив, що наразі купання та вилов риби у Десні заборонений.

За його словами, "Київводоканал" готовий до очищення води в разі якщо забруднення дійде до столиці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ наблизились до річки Сейм на Курщині
Танк ЗСУ на Курщині
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зʼявилися супутникові фото знищеного мосту через річку Сейм на Курщині
Зʼявилися супутникові фото знищеного мосту через річку Сейм на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Міндовкілля попередили про наближення забрудненої води з Сейму та Десни до Київщини
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Забруднення річок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?