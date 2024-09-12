За словами першого заступника глави Міндовкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна, що прямує у напрямку Київської області, може безпосередньо не дістатись Києва.
Головні тези:
- Пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна може не дістатись Києва через розбавлення чистою водою та процес очищення.
- У річці Сейм спостерігається зменшення рівня забрудненості та росте рівень кисню у воді, що дозволяє частково зменшити концентрацію бруду.
- Забруднення води потрапило до України через річку Сейм, але рухається в напрямку Києва через річку Десна, яка розбавляє концентрацію забруднення.
- У разі наближення забрудненої води до Києва, "Київводоканал" готовий до проведення очищення води для міста.
Чому киянам не варто боятись забрудненої води з Сейму та Десни
Краснолуцький підкреслив, що у той момент, коли на Київщині зафіксують наближення плями забрудненої води з Сейму та Десни, концентрація бруду у воді буде вже значно меншою.
Посадовець зазначив, що наразі у річці Сейм фіксується зменшення рівня забрудненості, зокрема, зростає рівень кисню у воді.
У той же час потрапляння забрудненої води до річки Десна триває.
Краснолуцький пояснив, що оскільки пляма забрудненої води не має аналогії з нафтовими плямами під час потрапляння нафтопродуктів у воду, її поширення не можна затримати у якийсь спосіб.
За словами висопосадовця Міндовкілля, рівень забруднення можна частково зменшити за рахунок розбавлення чистою водою.
Однак він зазначив, що на території Сумської та Чернігівської областей не має водосховищ з настільки великим обсягом чистої води.
Як в Україні проводять очистку забрудненої води у Десні
Краснолуцький додав, що наразі фахівці проводять аерацію, що дозволяє частково сповільнити рух забрудненої води та знизити рівень забрудненості.
14 серпня в річці Сейм почали фіксувати забруднення території і лабораторні дослідження показали, що воно відбувається органічними речовинами.
За його словами, забруднена вода потрапила до України через річку Сейм. Він зазначив, що на сьогодні забруднення дійшло до Чернігівської області і рухається в сторону Києва.
Він також зазначив, що наразі купання та вилов риби у Десні заборонений.
За його словами, "Київводоканал" готовий до очищення води в разі якщо забруднення дійде до столиці.
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