За словами першого заступника глави Міндовкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, пляма забрудненої води з річок Сейм та Десна, що прямує у напрямку Київської області, може безпосередньо не дістатись Києва.

Чому киянам не варто боятись забрудненої води з Сейму та Десни

Краснолуцький підкреслив, що у той момент, коли на Київщині зафіксують наближення плями забрудненої води з Сейму та Десни, концентрація бруду у воді буде вже значно меншою.

Посадовець зазначив, що наразі у річці Сейм фіксується зменшення рівня забрудненості, зокрема, зростає рівень кисню у воді.

У той же час потрапляння забрудненої води до річки Десна триває.

Наслідки забруднення Сейму та Десни

Краснолуцький пояснив, що оскільки пляма забрудненої води не має аналогії з нафтовими плямами під час потрапляння нафтопродуктів у воду, її поширення не можна затримати у якийсь спосіб.

За словами висопосадовця Міндовкілля, рівень забруднення можна частково зменшити за рахунок розбавлення чистою водою.

Однак він зазначив, що на території Сумської та Чернігівської областей не має водосховищ з настільки великим обсягом чистої води.

Як в Україні проводять очистку забрудненої води у Десні

Краснолуцький додав, що наразі фахівці проводять аерацію, що дозволяє частково сповільнити рух забрудненої води та знизити рівень забрудненості.

Крім того Десна має свої притоки, які будуть розбавляти цю концентрацію. Десна набагато більша ніж Сейм, тому є така думка наших науковців, експертів, що до Києва ця пляма може не дійти, а якщо й дійде, то точно не буде такої високої концентрації, як спостерігалося в річці Сейм і яку спостерігаємо в Чернігові, — наголошує заступник глави Міндовкілля. Поширити

14 серпня в річці Сейм почали фіксувати забруднення території і лабораторні дослідження показали, що воно відбувається органічними речовинами.

Якщо спостерігати за космознімками і це підтверджують дані аналізу, то, скоріш за все, це були викиди стічних вод з цукрового заводу, який знаходиться на території РФ, — припускає Краснолуцький. Поширити

За його словами, забруднена вода потрапила до України через річку Сейм. Він зазначив, що на сьогодні забруднення дійшло до Чернігівської області і рухається в сторону Києва.

У зв’язку з розбавленням води річкою Десна це вже не суццільне забрудннення, а йдуть певні фрагментації і концентрація та запах зменшується, — наголошує Краснолуцький. Поширити

Він також зазначив, що наразі купання та вилов риби у Десні заборонений.

За його словами, "Київводоканал" готовий до очищення води в разі якщо забруднення дійде до столиці.