Угрожает ли Киеву загрязненная вода из Сейма и Десны ― ответ Минзащиты окружающей среды
Категория
Украина
Дата публикации

Угрожает ли Киеву загрязненная вода из Сейма и Десны ― ответ Минзащиты окружающей среды

Последствия загрязнения Сейма и Десны
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам первого заместителя главы Мин защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в направлении Киевской области, может напрямую не добраться до Киева.

Главные тезисы

  • Пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в сторону Киевской области, может быть разбавлено чистой водой и не дойти до Киева.
  • Меры по аэрации и разбавлению загрязненной воды в реке Десна снижают уровень загрязненности и минимизируют риски.
  • Минзащиты окружающей среды оценила угрозу приближения загрязненной воды из рек Сейм и Десна в Киев, утверждая, что концентрация загрязнений может быть существенно снижена.
  • На сегодняшний день купание и вылов рыбы в реке Десна запрещены из-за потенциального загрязнения воды.
  • Проведение аэрации и разбавления загрязненной воды в реке Десна сокращает уровень загрязненности и уменьшает запах, что снижает риски для окружающей среды и населения.

Почему киевлянам не стоит бояться загрязненной воды из Сейма и Десны

Краснолуцкий подчеркнул, что в тот момент, когда в Киевской области зафиксируют приближение пятна загрязненной воды из Сейма и Десны, концентрация грязи в воде будет уже значительно меньше.

Чиновник отметил, что в настоящее время в реке Сейм фиксируется уменьшение уровня загрязненности, в частности, растет уровень кислорода в воде.

В то же время попадание загрязненной воды в реку Десна продолжается.

В Минсреде оценили угрозу приближения загрязненной воды из Сейма и Десны в Киев
Последствия загрязнения Сейма и Десны

Краснолуцкий пояснил, что поскольку пятно загрязненной воды не имеет аналогии с нефтяными пятнами при попадании нефтепродуктов в воду, его распространение нельзя задержать каким-либо способом.

По словам высокопоставленного должностного лица Минокружения, уровень загрязнения можно частично уменьшить за счет разбавления чистой водой.

Однако он отметил, что на территории Сумской и Черниговской областей нет водохранилищ со столь большим объемом чистой воды.

Как в Украине проводят очистку загрязненной воды в Десне

Краснолуцкий добавил, что специалисты проводят аэрацию, что позволяет частично замедлить движение загрязненной воды и снизить уровень загрязненности.

Кроме того, Десна имеет свои притоки, которые будут разбавлять эту концентрацию. Десна намного больше Сейма, поэтому есть такое мнение наших ученых, экспертов, что до Киева это пятно может не дойти, а если и дойдет, то точно не будет такой высокой концентрации, как наблюдалось в реке Сейм и которую наблюдаем в Чернигове, — отмечает замглавы Минокружения.

14 августа в реке Сейме начали фиксировать загрязнение территории и лабораторные исследования показали, что оно происходит органическими веществами.

Если наблюдать за космоснимками и это подтверждают данные анализа, то, скорее всего, это были выбросы сточных вод с находящегося на территории РФ сахарного завода — предполагает Краснолуцкий.

По его словам, загрязненная вода попала в Украину через реку Сейм. Он отметил, что на сегодняшний день загрязнение дошло до Черниговской области и движется в сторону Киева.

В связи с разбавлением воды по реке Десна это уже не сплошное загрязнение, а идут определенные фрагментации и концентрация и запах уменьшается, — отмечает Краснолуцкий.

Он также отметил, что в настоящее время купание и вылов рыбы в Десне запрещен.

По его словам, "Киевводоканал" готов к очистке воды в случае, если загрязнение дойдет до столицы.

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В Минзащиты окружающей среды предупредили о приближении загрязненной воды из Сейма и Десны к Киевщине
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Загрязнение рек

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