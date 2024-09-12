По словам первого заместителя главы Мин защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в направлении Киевской области, может напрямую не добраться до Киева.

Почему киевлянам не стоит бояться загрязненной воды из Сейма и Десны

Краснолуцкий подчеркнул, что в тот момент, когда в Киевской области зафиксируют приближение пятна загрязненной воды из Сейма и Десны, концентрация грязи в воде будет уже значительно меньше.

Чиновник отметил, что в настоящее время в реке Сейм фиксируется уменьшение уровня загрязненности, в частности, растет уровень кислорода в воде.

В то же время попадание загрязненной воды в реку Десна продолжается.

Последствия загрязнения Сейма и Десны

Краснолуцкий пояснил, что поскольку пятно загрязненной воды не имеет аналогии с нефтяными пятнами при попадании нефтепродуктов в воду, его распространение нельзя задержать каким-либо способом.

По словам высокопоставленного должностного лица Минокружения, уровень загрязнения можно частично уменьшить за счет разбавления чистой водой.

Однако он отметил, что на территории Сумской и Черниговской областей нет водохранилищ со столь большим объемом чистой воды.

Как в Украине проводят очистку загрязненной воды в Десне

Краснолуцкий добавил, что специалисты проводят аэрацию, что позволяет частично замедлить движение загрязненной воды и снизить уровень загрязненности.

Кроме того, Десна имеет свои притоки, которые будут разбавлять эту концентрацию. Десна намного больше Сейма, поэтому есть такое мнение наших ученых, экспертов, что до Киева это пятно может не дойти, а если и дойдет, то точно не будет такой высокой концентрации, как наблюдалось в реке Сейм и которую наблюдаем в Чернигове, — отмечает замглавы Минокружения. Поделиться

14 августа в реке Сейме начали фиксировать загрязнение территории и лабораторные исследования показали, что оно происходит органическими веществами.

Если наблюдать за космоснимками и это подтверждают данные анализа, то, скорее всего, это были выбросы сточных вод с находящегося на территории РФ сахарного завода — предполагает Краснолуцкий. Поделиться

По его словам, загрязненная вода попала в Украину через реку Сейм. Он отметил, что на сегодняшний день загрязнение дошло до Черниговской области и движется в сторону Киева.

В связи с разбавлением воды по реке Десна это уже не сплошное загрязнение, а идут определенные фрагментации и концентрация и запах уменьшается, — отмечает Краснолуцкий. Поделиться

Он также отметил, что в настоящее время купание и вылов рыбы в Десне запрещен.

По его словам, "Киевводоканал" готов к очистке воды в случае, если загрязнение дойдет до столицы.