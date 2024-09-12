По словам первого заместителя главы Мин защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в направлении Киевской области, может напрямую не добраться до Киева.
Главные тезисы
- Пятно загрязненной воды из рек Сейм и Десна, направляющееся в сторону Киевской области, может быть разбавлено чистой водой и не дойти до Киева.
- Меры по аэрации и разбавлению загрязненной воды в реке Десна снижают уровень загрязненности и минимизируют риски.
- Минзащиты окружающей среды оценила угрозу приближения загрязненной воды из рек Сейм и Десна в Киев, утверждая, что концентрация загрязнений может быть существенно снижена.
- На сегодняшний день купание и вылов рыбы в реке Десна запрещены из-за потенциального загрязнения воды.
- Проведение аэрации и разбавления загрязненной воды в реке Десна сокращает уровень загрязненности и уменьшает запах, что снижает риски для окружающей среды и населения.
Почему киевлянам не стоит бояться загрязненной воды из Сейма и Десны
Краснолуцкий подчеркнул, что в тот момент, когда в Киевской области зафиксируют приближение пятна загрязненной воды из Сейма и Десны, концентрация грязи в воде будет уже значительно меньше.
Чиновник отметил, что в настоящее время в реке Сейм фиксируется уменьшение уровня загрязненности, в частности, растет уровень кислорода в воде.
В то же время попадание загрязненной воды в реку Десна продолжается.
Краснолуцкий пояснил, что поскольку пятно загрязненной воды не имеет аналогии с нефтяными пятнами при попадании нефтепродуктов в воду, его распространение нельзя задержать каким-либо способом.
По словам высокопоставленного должностного лица Минокружения, уровень загрязнения можно частично уменьшить за счет разбавления чистой водой.
Однако он отметил, что на территории Сумской и Черниговской областей нет водохранилищ со столь большим объемом чистой воды.
Как в Украине проводят очистку загрязненной воды в Десне
Краснолуцкий добавил, что специалисты проводят аэрацию, что позволяет частично замедлить движение загрязненной воды и снизить уровень загрязненности.
14 августа в реке Сейме начали фиксировать загрязнение территории и лабораторные исследования показали, что оно происходит органическими веществами.
По его словам, загрязненная вода попала в Украину через реку Сейм. Он отметил, что на сегодняшний день загрязнение дошло до Черниговской области и движется в сторону Киева.
Он также отметил, что в настоящее время купание и вылов рыбы в Десне запрещен.
По его словам, "Киевводоканал" готов к очистке воды в случае, если загрязнение дойдет до столицы.
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